《Ａ股行情》滬指跌０﹒０３％三千五失而復得，兩市成交縮量一成

《經濟通通訊社１６日專訊》滬綜指今日３５００點爭持，收市報３５０３﹒７８點，收跌

０﹒０３％，三千五失而復得；深成指及創業板指均跌０﹒２２％。滬深兩市全天成交１﹒４４

萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１７０１億元或１０﹒６％。



中國第二季度經濟表現好於預期，至少有九家美資和國際銀行上調了對中國今年經濟增速的

預測。投行瑞銀將２０２５年中國ＧＤＰ增長預測由４％上調至４﹒７％；摩根士丹利、高盛和

巴克萊等將中國ＧＤＰ增速預測上調至近５％，澳新銀行更將增速預測上調至５﹒１％。不過，

經濟學家警告稱，隨著海外訂單減少和國內消費者信心疲軟，增長可能在下半年放緩。



盤面上，機器人概念股逆市活躍，上緯新材（滬：６８８５８５）等封板。英偉達首席執行

官黃仁勳在北京舉行的鏈博會上表示，中國的開源ＡＩ是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行

業都有機會參與ＡＩ革命。他並預測ＡＩ的下一波浪潮將是機器人系統，在未來十年中，工廠將

由軟件和ＡＩ驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由ＡＩ所主導的智能產品。



內媒《科創板日報》報道，在第三屆鏈博會現場，四款國產機器人銀河通用Ｇａｌｂｏｔ

（Ｇ１）、北京人形機器人創新中心天工２﹒０、加速進化Ｔ１、智平方等亮相英偉達展台。

（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４００７﹒２０ －０﹒３０

上證指數 ３５０３﹒７８ －０﹒０３ ５７２４﹒１９

深證成指 １０７２０﹒８１ －０﹒２２ ８６９６﹒２３

創業板指 ２２３０﹒１９ －０﹒２２

科創５０ ９９７﹒６３ ＋０﹒１４

Ｂ股指數 ２５９﹒８６ ＋０﹒１９ ０﹒９６

深證Ｂ指 １２４２﹒１９ ＋０﹒１４ ０﹒９３

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