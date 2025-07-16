《Ａ股行情》滬指跌０﹒０３％三千五失而復得，兩市成交縮量一成

《經濟通通訊社１６日專訊》滬綜指今日３５００點爭持，收市報３５０３﹒７８點，收跌
０﹒０３％，三千五失而復得；深成指及創業板指均跌０﹒２２％。滬深兩市全天成交１﹒４４
萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量１７０１億元或１０﹒６％。
中國第二季度經濟表現好於預期，至少有九家美資和國際銀行上調了對中國今年經濟增速的
預測。投行瑞銀將２０２５年中國ＧＤＰ增長預測由４％上調至４﹒７％；摩根士丹利、高盛和
巴克萊等將中國ＧＤＰ增速預測上調至近５％，澳新銀行更將增速預測上調至５﹒１％。不過，
經濟學家警告稱，隨著海外訂單減少和國內消費者信心疲軟，增長可能在下半年放緩。
盤面上，機器人概念股逆市活躍，上緯新材（滬：６８８５８５）等封板。英偉達首席執行
官黃仁勳在北京舉行的鏈博會上表示，中國的開源ＡＩ是推動全球進步的催化劑，讓各國和各行
業都有機會參與ＡＩ革命。他並預測ＡＩ的下一波浪潮將是機器人系統，在未來十年中，工廠將
由軟件和ＡＩ驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由ＡＩ所主導的智能產品。
內媒《科創板日報》報道，在第三屆鏈博會現場，四款國產機器人銀河通用Ｇａｌｂｏｔ
（Ｇ１）、北京人形機器人創新中心天工２﹒０、加速進化Ｔ１、智平方等亮相英偉達展台。
（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００ ４００７﹒２０ －０﹒３０
上證指數 ３５０３﹒７８ －０﹒０３ ５７２４﹒１９
深證成指 １０７２０﹒８１ －０﹒２２ ８６９６﹒２３
創業板指 ２２３０﹒１９ －０﹒２２
科創５０ ９９７﹒６３ ＋０﹒１４
Ｂ股指數 ２５９﹒８６ ＋０﹒１９ ０﹒９６
深證Ｂ指 １２４２﹒１９ ＋０﹒１４ ０﹒９３
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