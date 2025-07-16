《中國要聞》中國連鎖經營協會抵制外賣戰，促禁強制攤派補貼成本

《經濟通通訊社１６日專訊》美團、淘寶閃購的「外賣補貼大戰」愈演愈烈，「０元購」等

極端傾銷令大量商家吃不消，近日除了貴州有餐飲行業商會發文抵制外，中國連鎖經營協會昨

（１５日）亦面向全體會員及相關企業發布倡議書，指部分平台發起的即時零售價格補貼大戰愈

演愈烈，批評這種依賴資本力量的低價競爭不僅擾亂市場公平競爭秩序，更導致實體商家正常經

營受挑戰、商品品質縮水、服務標準下降、商家利潤承壓等連鎖反應，嚴重威脅行業可持續發展

根基。



倡議書呼籲規範低價補貼競爭行為，維護市場公平秩序，堅守經營底線，保障消費權益；構

建多元競爭體系，樹立長期經營理念；加強主動自律，強化合規管理；踐行社會責任，守護行業

生態。



倡議書敦促，各平台企業應立即停止利用市場優勢地位實施的強制行為，嚴禁以「流量傾斜

」、「搜索降權」等手段變相強制商家參與價格補貼活動；嚴禁通過格式條款、算法規則強制商

家承擔超過合理比例的補貼份額；嚴禁實施「二選一」、「獨家合作」等排除、限制競爭的壟斷

行為。



倡議書並呼籲商家，嚴格執行商品或服務的安全與質量標準，杜絕因成本壓縮導致的偷工減

料、品質下降、服務縮水。不得通過先漲價後補貼、虛構原價等方式誤導消費者；不得以０元購

、超低價為噱頭捆綁消費或隱藏附加費用。主動遠離「價格比拼」、「補貼換流量」、「賠本賺

吆喝」等短視行為和「內捲式」競爭，共同抵制價格戰損害行業信譽的行為。（ｓｌ）

