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AH股新聞

16/07/2025 10:36

《中國要聞》移民局：上半年逾３億人次出入境，免簽外國人增五成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家移民管理局今日舉行新聞發布會，通報２０２５年上半年
移民管理工作主要數據及成效。發布會上披露，上半年，全國移民管理機構累計查驗出入境人員
３﹒３３億人次，同比上升１５﹒８％；其中內地居民１﹒５９億人次、港澳台居民１﹒３６億
人次，同比分別上升１５﹒９％、１２﹒２％；外國人３８０５﹒３萬人次、同比上升
３０﹒２％。
　
　　上半年，中國出台實施東盟國家旅遊團入境雲南西雙版納免簽政策，新增印尼為中國２４０
小時過境免簽政策適用國家。上半年，免簽入境外國人１３６４萬人次，佔比７１﹒２％，同比
上升５３﹒９％。
　
　　上半年，全國共簽發普通護照１０６４﹒８萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽註
４７４５﹒６萬張（件）次，簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證１１６﹒１萬張；簽發外
國人簽證證件８８﹒７萬證次。
　
　　上半年，全國移民管理機構嚴厲打擊妨害國（邊）境管理犯罪，持續深化「三非」外國人治
理，共偵辦妨害國（邊）境管理犯罪案件６９１４起，抓獲犯罪嫌疑人１﹒８萬餘人，打掉犯罪
團夥２２３個。其中，掛牌督辦重特大案件１１３起。嚴厲打擊邊境地區涉槍爆、販毒走私等違
法犯罪，破獲毒品案件２０５起，抓獲犯罪嫌疑人２６２人，繳獲各類毒品２﹒４２噸，其中破
獲萬克以上案件３８起；查繳各類槍支６０７支，子彈２﹒６萬餘發。（ｓｌ）

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