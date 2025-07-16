【鏈博會】何立峰：關稅戰沒有贏家，應深化分工協作共享變革機遇

《經濟通通訊社１６日專訊》第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）今日上午在北京

開幕。據《路透》報道，中國國務院副總理何立峰在開幕式上致辭稱，關稅戰、貿易戰沒有贏家

，堅決反對人為地將經貿問題政治化、意識形態化、泛安全化。中國將踐行真正的多邊主義，維

護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，促進各方加強溝通、共謀發展。中國願意同各方共享機遇

、共商合作、共促發展。



何立峰倡議，深化分工協作，正視各個國家資源稟賦以及經濟發展水平的差異性，加強宏觀

經濟政策協調，構建基於各國比較優勢的產業鏈、供應鏈體系。他指出，當前一些國家以去風險

為由干預市場，以加徵關稅和限制措施等手段，搞所謂的製造業回流，產業鏈供應鏈的重複建設

增多，拉低了全球經濟整體的運行效率。



他認為，經濟的高效循環，離不開要素的流動暢通，人為破壞國際分工，只會推高企業的成

本，阻礙世界經濟的發展。中國將堅定不移的維護產業鏈供應鏈全球公共產品的屬性，與各國共

同構築優勢互補、合作共贏的生產分工體系。



＊中國將繼續完善高水平對外開放體制機制＊



他並指，要共同把握變革的機遇，擴大國際科技交流合作，加強創新合作與成果共享，打破

制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘。中國是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用舞

台。中國將加快構建以先進製造業為支撐的現代化產業體系，與各方加強合作，促進全球產業鏈

供應鏈數字化、智能化、綠色化的轉型升級。他呼籲企業家積極順應大勢，更好地把握機遇，並

稱中國將繼續完善高水平的對外開放體制機制，為各國企業提供更多的市場機遇、投資機遇和增

長機遇。



何立峰又表示，當前，世界百年變局在加速演進，多重風險交織疊加，世界進入了新的動盪

變革期。各國唯有相互尊重、團結協作、互利共贏，才能維護世界的和平穩定。



＊中國正致力成長為超大體量消費大國＊



他強調，中國是全球產業鏈供應鏈的重要環節，一直以實際行動保障全球產業鏈供應鏈的穩

定運行；中國以更強大的配套能力、更穩定的產能供給，促進全球產業鏈、供應鏈不斷降本增效

。中國產業體系持續完善，為全球產供鏈穩定運行提供了重要支撐；中國開放的大門越開越大，

為全球產供鏈的穩定運行開拓了廣闊的空間。與此同時，中國堅持對外開放的基本國策，正在推

進高水平對外開放，帶動更多發展中國家深度參與全球價值鏈。



此外，中國是全球第二大消費市場和進口市場，擁有全球最大規模的消費人群，隱含著巨大

的投資和消費的潛力。中國加力建設全國統一大市場，開展提振消費專項行動，致力於推動中國

在製造大國的堅實基礎上成長為超大體量的消費大國。何立峰稱，「這些都將為各國企業帶來更

加廣闊的增量市場」。（ｓｌ）

