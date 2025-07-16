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AH股新聞

16/07/2025 14:10

【ＦＯＣＵＳ】聯儲「翻新門」＋日債息飆升，完美風暴壓境

　　【ＦＯＣＵＳ】美國６月ＣＰＩ引發通脹「看滿」、「看空」爭議，無論誰方佔上風，７月
「意外」減息之路已被堵死，９月亦不容樂觀。企硬不減息以及「翻新門」發酵，鮑威爾面臨的
「被解僱」風險與日俱增。聯儲獨立性危若纍卵，疊加日本國債債息近日飆升，完美風暴正壓境

　
＊７月減息淪泡影，加劇侵侵不滿＊
　
　　華爾街屏息以待的６月ＣＰＩ定格於環比０﹒３％、同比２﹒６％。「看滿」者驚呼消費者
通脹錄５個月新高，對關稅敏感的玩具、家居用品價格按月分別升１﹒８％、１％；「看空」者
則關注扣除食品、能源後的核心ＣＰＩ，按月漲幅（０﹒２％）連續第五個月低於預期，且新車
、二手車價格齊跌。
　
　　簡而言之，消費者減少機票、酒店等非必要支出，令服務價格保持低位，對沖了部分消費品
上漲所帶來的整體通脹壓力。此種不確定性，印證了鮑威爾的謹慎，利率期貨顯示，７月按兵不
動的可能性升至９６﹒９％。在社交媒體呼籲「聯儲已減息３個基點，每年可節省１萬億美元」
的特朗普，勢愈發不滿。
　
＊親信介入調查，砌「不當行為」＊
　
　　坊間正密切注視，持續發酵的聯儲總部「翻新門」，會否最終成為白宮根據《聯邦儲備法》
，坐實鮑威爾「不當行為」的解僱理由。
　
　　預算２５億美元的聯儲華盛頓總部翻新項目，早於２０２１年即已動工。風波突然升級，源
自聯儲前員工發文指控項目奢華如「國家廣場上的凡爾賽宮」，引發聯儲罕有回應，否認新建
ＶＩＰ餐廳╱電梯、新水景等設施。
　
　　不過，特朗普趁機任命３位親信加入「首都規劃委員會」，調查鮑威爾涉嫌管理不善、未經
批准進行變更、甚至向國會撒謊。他周二（１５日）最新暗示，「翻新門」可能構成解僱的理由
。曾經提議將特朗普頭像加入總統山（Ｍｏｕｎｔ　Ｒｕｓｈｍｏｒｅ）的佛州女議員Ａｎｎａ
　Ｐａｕｌｉｎａ　Ｌｕｎａ今日爆料稱，「解僱迫在眉睫」。
　
＊聯儲政治化，日資回潮恐引共振＊
　
　　隨著Ｐｏｌｙｍａｒｋｅｔ押注鮑威爾今年遭解僱的概率升至２６％，德銀警告的「貨幣和
債券市場崩潰
」會否成真？最值留意的信號是，美國３０年期國債殖利率最新重上５％，或暗示債權人擔憂聯
儲對抗通脹決心受政治干擾，而要求提高持有美債的風險溢價，進而令長端利率更為陡峭。
　
　　此外，盡管美匯指數本月已累計反彈１﹒８％，但聯儲政治化恐引發新一輪劇烈拋售，最終
推高進口商品價格，加劇通脹並推高債息。
　
　　更不祥的是，過往扮演全球低息水喉的日本，２０年期國債殖利率最新升至本世紀以來最高
的２﹒６５％，１０年期亦高見１﹒６％創２００８年金融海嘯以來最高水平，此或令原本美債
大買家之一的日本機構投資者撤資回朝，續推升美國借貸成本，更恐跟聯儲獨立性危機形成完美
共振。

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