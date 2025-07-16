《中國要聞》路透：中澳將達成菜籽油協議，先試運五批船貨到中國

《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》引述熟悉內情的消息人士稱，澳洲即將與中國政府

達成協議，允許澳洲供應商向中國試運五批菜籽油，此舉將結束長達數年的菜籽油貿易凍結。



中國是世界上最大的菜籽油進口國，幾乎所有的進口都來自加拿大，但中國政府正在進行的

反傾銷調查可能會限制這些供應。在外交關係緊張的情況下，中國今年對加拿大的菜籽粕和菜籽

油徵收１００％的關稅。



作為第二大油菜籽出口國，澳洲自２０２０年以來一直被中國市場拒之門外，這主要是由於

中國規定要阻止真菌性植物病害的傳播。這次試運可能會重開貿易並減少加拿大的市場份額。



據兩位了解談判情況的澳洲農業消息人士透露，中澳兩國官員正在敲定一個框架，以滿足中

國政府旨在防止黑脛病傳播的植物檢疫要求。其中一位消息人士稱，「看起來我們已經找到了一

條適合所有人的方式。現在我們需要運行幾艘船，看看是否都能奏效」。消息人士並指，一旦框

架達成一致，這五批試運貨物將由貿易公司處理。



兩位熟悉談判情況的貿易公司消息人士稱，這批貨物將運載１５萬至２５萬噸澳洲菜籽油到

中國。



澳洲農業部在回應《路透》查詢時表示，「這是政府與政府之間正在進行的積極討論，細節

尚未敲定」；中國商務部和海關總署則沒有立即回應置評請求。



澳洲總理阿爾巴尼斯正在中國訪問。他上周六（１２日）抵達北京，然後到訪上海和成都，

周五（１８日）結束行程回國。中國國家主席習近平、國務院總理李強周二（１５日）分別會見

了阿爾巴尼斯。（ｓｌ）

