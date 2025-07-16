《中國要聞》海匯國際百億傳銷案再拘一重要疑犯，１９１人已受審

《經濟通通訊社１６日專訊》涉案資金超百億元（人民幣．下同）的「海匯國際」組織、領

導傳銷活動案偵辦工作取得重大進展。湖南省衡陽市今日通報，該案重要犯罪嫌疑人劉某（女，

現年５４歲，河北衡水市人）近日被公安機關抓獲歸案。經公安機關偵查查明，劉某自２０１８

年開始，結夥大肆從事網絡傳銷活動，將大量非法資金通過虛擬幣轉移到境外。案發前，劉某潛

逃。劉某落網後，對從事傳銷的違法犯罪事實供認不諱。



截至７月１２日（上周六），衡陽法院受理該案一審案件１０９件１９１人，已全部審理完

畢並宣判，目前已生效案件１０７件１８０人。對於該案在逃人員，公安機關正加大追逃力度，

力爭早日將其繩之以法。



據湖南衡陽公安機關介紹，２０１８年開始，「海匯國際」傳銷團夥搭建「海匯國際」

（ＤＲＣ）平台，以託管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在中國境內通過線上宣傳、線下組

織上課和「經紀人」直推等方式，採取「拉人頭」方法發展參加者，並按照發展下線人數、層級

、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及中國多

個省、自治區、直轄市，港澳台地區以及部分東南亞國家，嚴重危害中國金融穩定和經濟秩序。



＊至案發共發展會員３２層，涉全國３１省及港澳台＊



截至２０２１年９月２７日，「海匯國際」平台已發展會員共３２層，中國境內註冊會員帳

戶９０餘萬個，平台涉案資金超百億元。在２０２３年１２月衡陽市公安局發布的警情通報顯示

，至案發，該平台共發展會員３２層，涉及全國３１個省份及港、澳、台地區，涉及會員眾多，

吸納、瓜分並向境外轉移巨額資金。



該團夥的暴露，源於衡陽公安機關在一次治安清查中，發現了「海匯國際」成員唐某燕涉嫌

傳銷違法犯罪的線索，順籐摸瓜抓獲了該團夥中的成員劉某偉及財務人員陳某含等嫌疑人。

２０２２年２月２６日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對「海匯國際」團夥立案偵查，

鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據。同年７月開始，公安部先後兩次部署２３個省、自治區、直

轄市有關公安機關開展打擊，共立刑事案件２００餘起，一批團夥主犯和骨幹成員受到法律懲處

。



＊兩名要犯分別被判囚８年及３年半＊



另外，衡陽市中級人民法院今日通報指，２０２４年６月１１日，該院依法對「海匯國際」

傳銷系列案被告人劉某偉犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳某含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、

隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。其中劉某偉被判處有期徒刑８年，並處

罰金２００萬元；陳某含被判處有期徒刑３年６個月，並處罰金１５萬元；同時判令對暫扣、查

封、凍結在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國庫。



法院審理認為，「海匯國際」平台設定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成

層級關係，下線參加者繼續發展他人，以下線的人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依

據，且平台實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運營模式符合刑法當中的組織、領

導傳銷活動犯罪特徵，對組織者、領導者應當予以刑事打擊。



辦案機關提醒廣大民眾，對包含門檻費、拉人頭、高額返利等特徵的活動務必提高警惕，謹

防被欺詐、誘導，落入傳銷陷阱。（ｓｌ）

