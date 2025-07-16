  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

16/07/2025 17:49

《中國要聞》海匯國際百億傳銷案再拘一重要疑犯，１９１人已受審

　　《經濟通通訊社１６日專訊》涉案資金超百億元（人民幣．下同）的「海匯國際」組織、領
導傳銷活動案偵辦工作取得重大進展。湖南省衡陽市今日通報，該案重要犯罪嫌疑人劉某（女，
現年５４歲，河北衡水市人）近日被公安機關抓獲歸案。經公安機關偵查查明，劉某自２０１８
年開始，結夥大肆從事網絡傳銷活動，將大量非法資金通過虛擬幣轉移到境外。案發前，劉某潛
逃。劉某落網後，對從事傳銷的違法犯罪事實供認不諱。
　
　　截至７月１２日（上周六），衡陽法院受理該案一審案件１０９件１９１人，已全部審理完
畢並宣判，目前已生效案件１０７件１８０人。對於該案在逃人員，公安機關正加大追逃力度，
力爭早日將其繩之以法。
　
　　據湖南衡陽公安機關介紹，２０１８年開始，「海匯國際」傳銷團夥搭建「海匯國際」
（ＤＲＣ）平台，以託管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在中國境內通過線上宣傳、線下組
織上課和「經紀人」直推等方式，採取「拉人頭」方法發展參加者，並按照發展下線人數、層級
、團隊入金總量作為計酬或者返利依據，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及中國多
個省、自治區、直轄市，港澳台地區以及部分東南亞國家，嚴重危害中國金融穩定和經濟秩序。
　
＊至案發共發展會員３２層，涉全國３１省及港澳台＊
　
　　截至２０２１年９月２７日，「海匯國際」平台已發展會員共３２層，中國境內註冊會員帳
戶９０餘萬個，平台涉案資金超百億元。在２０２３年１２月衡陽市公安局發布的警情通報顯示
，至案發，該平台共發展會員３２層，涉及全國３１個省份及港、澳、台地區，涉及會員眾多，
吸納、瓜分並向境外轉移巨額資金。
　
　　該團夥的暴露，源於衡陽公安機關在一次治安清查中，發現了「海匯國際」成員唐某燕涉嫌
傳銷違法犯罪的線索，順籐摸瓜抓獲了該團夥中的成員劉某偉及財務人員陳某含等嫌疑人。
２０２２年２月２６日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對「海匯國際」團夥立案偵查，
鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據。同年７月開始，公安部先後兩次部署２３個省、自治區、直
轄市有關公安機關開展打擊，共立刑事案件２００餘起，一批團夥主犯和骨幹成員受到法律懲處

　
＊兩名要犯分別被判囚８年及３年半＊
　
　　另外，衡陽市中級人民法院今日通報指，２０２４年６月１１日，該院依法對「海匯國際」
傳銷系列案被告人劉某偉犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳某含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、
隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。其中劉某偉被判處有期徒刑８年，並處
罰金２００萬元；陳某含被判處有期徒刑３年６個月，並處罰金１５萬元；同時判令對暫扣、查
封、凍結在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國庫。
　
　　法院審理認為，「海匯國際」平台設定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成
層級關係，下線參加者繼續發展他人，以下線的人數、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依
據，且平台實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運營模式符合刑法當中的組織、領
導傳銷活動犯罪特徵，對組織者、領導者應當予以刑事打擊。
　
　　辦案機關提醒廣大民眾，對包含門檻費、拉人頭、高額返利等特徵的活動務必提高警惕，謹
防被欺詐、誘導，落入傳銷陷阱。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/07/2025 17:54  《中國要聞》貴州遵義一餐飲商會刪除呼籲外賣平台停止補貼倡議書

其他AH股新聞
More

16/07/2025 18:15  中石化（００３８６）：談文芳和張春生辭去中國石化監事職務

16/07/2025 18:09  《神州債市》上半年熊貓債註冊規模１５３５億，同比大漲１６５％

16/07/2025 18:07  《中國要聞》路透：中澳將達成菜籽油協議，先試運五批船貨到中國

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處