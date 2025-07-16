黃仁勳：很想買一輛小米汽車，初識雷軍已看得出他會取得非凡成功

《經濟通通訊社１６日專訊》英偉達ＣＥＯ黃仁勳今日上午身穿唐裝亮相在北京舉行的第三

屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式後，下午換回其標誌性的黑色皮褸舉行媒體會。

黃仁勳重申英偉達會繼續在中國投資，又指過去５年中國的電動汽車可能是最讓世界驚訝的存在

。他在談到與小米和雷軍的合作時更表示「非常希望購買一輛小米汽車」。據了解，在出席鏈博

會前，黃仁勳就提前到達北京找雷軍，並與雷軍合照。



據《新浪財經》報道，黃仁勳稱，英偉達在很多方面都與小米有緊密合作，「小米現在是一

個很棒的合作夥伴。我認識小米的時候，雷軍還很年輕。那時候我也更年輕些，但他確實更年輕

。從第一天起，我就看得出來，他將來一定會取得非凡的成功」。



＊黃仁勳：小米非常出色，打造出這麼多優秀產品＊



黃仁勳讚嘆， 如今雷軍已經打造出一家非常出色的公司，「這家公司堪稱一個奇跡－－從

令人驚歎的智能手機，到性能卓越的汽車，以及介於兩者之間的各類產品，它都能製造出來」，

又表示「很難想象，一家公司能打造出這麼多優秀的產品，這一點確實凸顯了雷軍的特別」。



＊黃仁勳：中國的計算機科學和軟件能力都是世界一流＊



此外，黃仁勳認為，中國的硬件技術，比如電池和電力等產品都很強，但外界沒有意識到還

有一個奇跡，那就是中國的計算機科學處於世界一流水平，中國的軟件能力也是世界一流。



黃仁勳又指，英偉達是最後一批成立的半導體公司之一。「我不是第一個，而是最後一個，

所以永遠都不算晚。原因在於，如果你是第一個入場的，你有好的策略；如果你是最後一個入場

的，你同樣有好的策略。機會一直都存在，你得保持敏銳」。他強調，「我一直深深熱愛著計算

機技術，所以我能選擇一份自己無比熱愛的職業，能為之奉獻一生」。（ｓｌ）

