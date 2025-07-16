  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

16/07/2025 15:59

《中日關係》日藥企日籍員工間諜罪成囚３年半，外交部：依法辦案

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據日媒報道，在北京市被拘留的安斯泰來製藥公司日籍男員工
被控間諜罪一案，今日在北京市第二中級人民法院宣判。法院認定該名男子「從事了間諜活動」
，判處該男子有期徒刑３年６個月。旁聽判決的日本駐華大使金杉憲治表示「判決極其令人遺憾
」，要求盡快釋放該名男子。日本外務省亦向中國駐日大使館要求盡快釋放包括該男子在內的日
本人。安斯泰來公關負責人則表示不便置評。
　
　　報道指，該名男子６０多歲，安斯泰來製藥公司派駐其到當地擔任高管，其還曾擔任由在華
日企等組成的「中國日本商會」的要職。該名男子２０２３年３月被拘留，去年８月被起訴，同
年１１月一審。中方未透露其被起訴的具體內容。
　
　　中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，中國是法治國家，司法機
關嚴格依法辦案，保障當事人的各項合法權利，按照有關國際公約和中日領事協定，為日方執行
領事職務提供便利。中方一貫支持中日經貿合作，為在華的日企與人事的合法經營提供良好環境
。中方歡迎外國企業來華開展經貿合作，在華和來華的外籍人員，「只要遵守法律，依法從業，
就沒有甚麼可擔心和不安的」。
　
　　日本駐華大使館稱，２０１４年起包括安斯泰來日籍員工在內有１７名日本人在華被拘，截
至目前有５人仍在中國國內。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/07/2025 16:00  【關稅戰】外交部：關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題

下一篇新聞︰16/07/2025 15:33  《中國要聞》王滬寧：全方位擴大內需是保持中國經濟健康發展所需

其他AH股新聞
More

16/07/2025 16:25  【鏈博會】黃仁勳：Ｈ２０芯片已收很多訂單，需時提升供應鏈產能

16/07/2025 16:20  《中國要聞》王毅會見伊朗外長，願繼續促進伊朗核問題解決

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

特朗普想靠穩定幣撐美元

16/07/2025 11:23

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處