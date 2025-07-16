《中日關係》日藥企日籍員工間諜罪成囚３年半，外交部：依法辦案

《經濟通通訊社１６日專訊》據日媒報道，在北京市被拘留的安斯泰來製藥公司日籍男員工

被控間諜罪一案，今日在北京市第二中級人民法院宣判。法院認定該名男子「從事了間諜活動」

，判處該男子有期徒刑３年６個月。旁聽判決的日本駐華大使金杉憲治表示「判決極其令人遺憾

」，要求盡快釋放該名男子。日本外務省亦向中國駐日大使館要求盡快釋放包括該男子在內的日

本人。安斯泰來公關負責人則表示不便置評。



報道指，該名男子６０多歲，安斯泰來製藥公司派駐其到當地擔任高管，其還曾擔任由在華

日企等組成的「中國日本商會」的要職。該名男子２０２３年３月被拘留，去年８月被起訴，同

年１１月一審。中方未透露其被起訴的具體內容。



中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，中國是法治國家，司法機

關嚴格依法辦案，保障當事人的各項合法權利，按照有關國際公約和中日領事協定，為日方執行

領事職務提供便利。中方一貫支持中日經貿合作，為在華的日企與人事的合法經營提供良好環境

。中方歡迎外國企業來華開展經貿合作，在華和來華的外籍人員，「只要遵守法律，依法從業，

就沒有甚麼可擔心和不安的」。



日本駐華大使館稱，２０１４年起包括安斯泰來日籍員工在內有１７名日本人在華被拘，截

至目前有５人仍在中國國內。（ｓｌ）

