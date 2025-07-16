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AH股新聞

16/07/2025 15:33

《中國要聞》王滬寧：全方位擴大內需是保持中國經濟健康發展所需

　　《經濟通通訊社１６日專訊》全方位擴大國內需求調研協商座談會今日（１６日）在北京召
開，就有關民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士開展的重點考察調研成果進行協商。全國政
協主席王滬寧出席並講話。王滬寧表示，要以擴大消費為基礎，發揮投資的關鍵作用，重視供給
體系的提升，為構建新發展格局、推動高質量發展貢獻智慧和力量。
　
　　王滬寧對有關民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士圍繞全方位擴大國內需求持續深化研
究、積極建言獻策給予充分肯定。他表示，全方位擴大國內需求是保持中國經濟長期持續健康發
展的需要，是滿足人民日益增長的美好生活的需要，是戰略之舉。要圍繞全方位擴大國內需求的
重點問題，形成更多深化、細化、具體化的研究成果，做好成果應用轉化工作，提升重點考察調
研質量和議政建言水平。
　
　　民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍和
無黨派人士代表孫其信在座談會上介紹調研成果，並就發揮消費基礎性作用，促進服務消費，更
好發揮「兩重」、「兩新」政策效能，激發民間投資活力，完善促進消費意願和消費能力的體制
機制等提出務實中肯的政策建議。（ｓｌ）

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