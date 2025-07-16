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AH股新聞

16/07/2025 14:49

小紅書全球首個開放世界冒險島ＲＥＤ　ＬＡＮＤ　８月落地上海

　　《經濟通通訊社１６日專訊》小紅書宣布，將打造全球首個開放世界冒險島活動「ＲＥＤ　
ＬＡＮＤ」，並於８月８日－８月１０日落地上海楊浦復興島。用戶可自７月１６日起參與小紅
書站內線上答題活動，也可以與其他用戶一同組隊通關，獲取免費登島資格。
　
　　這是小紅書首個為遊戲、二次元愛好者們打造的超大型線下ＩＰ。有別於傳統的觀賞型展會
，此次小紅書以「遊戲動漫開放世界冒險島」為核心概念，致力於打造一個可玩、可感、可沉浸
的「２﹒５次元開放世界」。活動將引入五大角色系統，每位登島玩家可扮演不同的身份，開啟
不同的路線，通過收集核心物資，獲取獎勵，推進「專屬劇情線」。
　
　　據介紹，ＲＥＤ　ＬＡＮＤ　８萬平方米的線下場地將集合寶可夢、Ａｎｉｐｌｅｘ、東映
、分子互動、閱文等旗下的超２０個經典人氣動漫ＩＰ，以及王者榮耀、原神、賽博朋克
２０７７、逆水寒、世界之外等超３０個現象級遊戲ＩＰ。小紅書還設置了超１０個原創專屬展
台，等待玩家前來探索。「卡琳娜和揉西」、「在下悟空是也」、車保羅等眾多熱門Ｃｏｓｅｒ
和藝人也將攜獨家Ｃｏｓ造型和趣味表演現身，並與登島玩家一起逛展、零距離互動。
　
　　活動當晚，小紅書還將打造一場大型沉浸式遊戲動漫音樂節Ｅｃｈｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ。這
場音樂節將邀請國內外知名藝人及遊戲動漫嘉賓，並借助舞美設計、樓體Ｍａｐｐｉｎｇ、巨型
動態投影等，現場還原大熱ＲＰＧ遊戲與經典動畫的場景氛圍。（ｓｌ）

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