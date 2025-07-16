小紅書全球首個開放世界冒險島ＲＥＤ　ＬＡＮＤ　８月落地上海

《經濟通通訊社１６日專訊》小紅書宣布，將打造全球首個開放世界冒險島活動「ＲＥＤ

ＬＡＮＤ」，並於８月８日－８月１０日落地上海楊浦復興島。用戶可自７月１６日起參與小紅

書站內線上答題活動，也可以與其他用戶一同組隊通關，獲取免費登島資格。



這是小紅書首個為遊戲、二次元愛好者們打造的超大型線下ＩＰ。有別於傳統的觀賞型展會

，此次小紅書以「遊戲動漫開放世界冒險島」為核心概念，致力於打造一個可玩、可感、可沉浸

的「２﹒５次元開放世界」。活動將引入五大角色系統，每位登島玩家可扮演不同的身份，開啟

不同的路線，通過收集核心物資，獲取獎勵，推進「專屬劇情線」。



據介紹，ＲＥＤ ＬＡＮＤ ８萬平方米的線下場地將集合寶可夢、Ａｎｉｐｌｅｘ、東映

、分子互動、閱文等旗下的超２０個經典人氣動漫ＩＰ，以及王者榮耀、原神、賽博朋克

２０７７、逆水寒、世界之外等超３０個現象級遊戲ＩＰ。小紅書還設置了超１０個原創專屬展

台，等待玩家前來探索。「卡琳娜和揉西」、「在下悟空是也」、車保羅等眾多熱門Ｃｏｓｅｒ

和藝人也將攜獨家Ｃｏｓ造型和趣味表演現身，並與登島玩家一起逛展、零距離互動。



活動當晚，小紅書還將打造一場大型沉浸式遊戲動漫音樂節Ｅｃｈｏ Ｐｒｏｊｅｃｔ。這

場音樂節將邀請國內外知名藝人及遊戲動漫嘉賓，並借助舞美設計、樓體Ｍａｐｐｉｎｇ、巨型

動態投影等，現場還原大熱ＲＰＧ遊戲與經典動畫的場景氛圍。（ｓｌ）

