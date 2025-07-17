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AH股新聞

17/07/2025 08:46

【國務會議】李強：優化消費品以舊換新政策，擴大新質生產力投資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強１６日主持召開國務院常
務會議。會議指出，做強國內大循環是推動經濟行穩致遠的戰略之舉。要找準關鍵著力點，深入
實施提振消費專項行動，系統清理制約居民消費的不合理限制，優化消費品以舊換新政策，順應
居民消費需求增加多元化供給，擴大新質生產力、新興服務業等領域投資，把內需潛力充分釋放
出來，不斷增強國內大循環內生動力。
　
　　要聚焦突出問題，提高政策精準度和可操作性，加強部門間協同配合，匯聚政策落實的合力
，加快破解制約國內大循環的堵點卡點。有關部門要進一步優化政策設計，認真聽取各方面意見
建議，積極幫助地方和企業解決困難、促進發展，齊心協力推動經濟持續向好。
　
＊對審計查出問題，要壓實被審計單位整改主體責任＊
　
　　會議指出，對審計查出問題，要壓實被審計單位整改主體責任，強化主管部門監督管理責任
，確保不折不扣限時整改到位。要舉一反三、標本兼治，及時完善制度、堵塞漏洞，鏟除問題滋
生土壤。要把審計整改作為推進工作的有力抓手，以整改促落實、提效能，推動各項政策措施落
地見效。

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