《駐京專電》歐盟中國商會汽車工作組與歐盟首會晤，關注汽車關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》歐盟中國商會汽車工作組與歐委會謝夫喬

維奇內閣及歐洲議會國際貿易委員會主席朗格舉行會晤，歐盟中國商會汽車工作組與歐盟兩大機

構的首次正式會晤，就中歐汽車產業合作深入交流，來自蔚來汽車，小鵬汽車、小米、億緯鋰能

、國軒高科、中汽研歐洲６位會員出席。這是歐盟中國商會汽車工作組今年二月成立以來與歐盟

兩大機構的首次正式會晤。



與會汽車工作組代表重點就以下三方面議題與歐方深入探討：一是全球貿易變局對歐盟政策

的影響。歐盟中國商會汽車工作組表達了對全球貿易緊張局勢可能對歐盟政策走向產生「外溢效

應」的擔憂，特別是歐盟是否會在壓力下從「去風險」轉向「脫勾」、中國產品被視為「繞道出

口」而面臨限制、以及潛在的歐美貿易摩擦對歐洲市場穩定的衝擊等。



＊關注「最低價格承諾」談判進展＊



二是對華電動汽車關稅政策。歐盟中國商會汽車工作組指出，歐盟當前對中國電動汽車加徵

關稅的措施，與其氣候目標之間存在明顯矛盾。中資車企在歐提供具有競爭力的零排放交通解決

方案，理應獲得公平、公正的市場准入。業界關注「最低價格承諾」談判進展，期待中歐雙方達

成積極成果，為雙邊及國際經貿合作增加確定性。



三是中國在歐投資的環境與前景。對歐盟出台的《外國補貼條例》（ＦＳＲ）、外資審查機

制（ＦＤＩ Ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ）等政策工具，歐盟中國商會汽車工作組表達了對不確定性上

升的擔憂。希望歐方在出台《汽車產業行動計劃》具體措施前充分聽取產業各方意見，確保政策

透明、公平，保障在歐合法運營的中資企業正常發展。



歐委會謝夫喬維奇內閣及歐洲議會國際貿易委員會主席朗格就汽車工作組關心的議題，與出

席會議代表進行了坦誠、友好、具有建設性的溝通。並表示願意繼續與歐盟中國商會及包括汽車

工作組在內的其他工作組保持溝通。

