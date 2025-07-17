【鏈博會】黃仁勳：中國市場獨一無二，神奇且有活力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》英偉達創始人兼ＣＥＯ黃仁勳今日在鏈博

會上對媒體表示，對英偉達而言，中國是世界上最大的市場之一。「中國市場非常神奇且有活力

，有像阿里巴巴這樣的客戶和合作夥伴，他們擁有雄厚的計算機科學實力，能夠通過使用英偉達

的產品來創造令人驚歎的服務，是一個令人難以置信、獨一無二的市場。」



在第三屆鏈博會先進製造鏈主題活動現場，英偉達公司創始人兼首席執行官黃仁勳與之江實

驗室主任、阿里雲創始人王堅進行爐邊談話。黃仁勳表示，人工智能的下個浪潮是物理ＡＩ－－

Ｐｈｙｓｉｃ ＡＩ，人工智能是一種新的做軟件方式，根據基本原理代替人類編碼描述算法來

預測結果，我們使用算法來學習如何從實例、信息、數據中預測結果，這種使用計算機來學習如

何進行項目的方法已被證明是非常可擴展的。



黃仁勳又指，人工智能雖然已經可以解決數學問題、推理問題，也可以解決編程問題，甚至

還可以自己編碼。「但是，因此覺得我們不需要學習這些知識的想法是完全錯誤的。」黃仁勳指

出，批判性思維非常重要，要從第一性原理出發思考問題，擁有批判性思維。他建議人們要繼續

學習數學、推理、邏輯和計算機編程，「即使你不需要這樣做，也應該知道它。」

