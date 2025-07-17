【聚焦數據】北京上半年ＧＤＰ增５﹒５％，消費零售額跌３﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京上半年實現地區生產總值

２５０２９﹒２億元（人民幣．下同），同比增長５﹒５％。增速與一季度５﹒５％持平，高於

全國上半年ＧＤＰ增５﹒３％。



＊上半年固投增１４％，房地產投資降７﹒５％＊



上半年，全市固定資產投資同比增長１４﹒１％。其中，反映企業擴大生產能力的設備購置

投資增長９９％，佔全市固定資產投資的比重為２８﹒２％，同比提高１２個百分點。分領域看

，基礎設施投資增長２％，製造業投資增長８﹒９％，房地產開發投資下降７﹒５％。



上半年，全市房屋施工面積９８９６萬平方米，同比下降８％，其中住宅施工面積

４９０４﹒６萬平方米，下降８﹒８％。全市新建商品房銷售面積５３７﹒６萬平方米，同比增

長５﹒４％，其中住宅銷售面積３５２﹒３萬平方米，下降０﹒８％，住宅中的純商品住宅銷售

面積增長３３﹒８％。



＊上半年消費零售額降３﹒８％，汽車零售降２０％＊



上半年，實現社會消費品零售總額６７３４﹒２億元，下降３﹒８％。受市場競爭激烈、銷

售渠道更加多元影響，汽車類、通訊器材類商品零售額分別下降２０％和２４％，對社會消費品

零售總額產生較大下拉作用。



社會消費品零售總額中，按消費形態分，商品零售６０６１﹒６億元，下降３﹒８％；餐飲

收入６７２﹒６億元，下降３﹒６％。從商品類別看，限額以上批發和零售業中，基本生活類和

時尚類商品銷售較好，糧油食品類、金銀珠寶類、體育娛樂用品類、化妝品類商品零售額分別增

長１３﹒９％、３６﹒１％、９﹒３％和７﹒６％；消費品「以舊換新」政策繼續顯效，家用電

器和音像器材類、文化辦公用品類商品零售額分別增長４﹒６％和３﹒１％。



上半年，全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長７％，比一季度提高０﹒２個

百分點。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２４﹒６％，汽車製造業增長

１６﹒７％，醫藥製造業下降９﹒１％。鋰電子電池、新能源汽車、醫療儀器設備及器械、集成

電路等產品產量分別增長３﹒３倍、１﹒５倍、１﹒１倍和１４﹒９％。規模以上工業實現銷售

產值１３０４５﹒８億元，增長５﹒９％；其中，內銷產值１２０１９﹒１億元，增長６﹒１％

，出口交貨值１０２６﹒７億元，增長４﹒１％。

