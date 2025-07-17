《市場展望》ＤＷＳ：美股回調風險升溫，首選歐洲及中國股市

《環富通基金頻道１７日專訊》ＤＷＳ發布２０２５年７月市場展望，以下為ＤＷＳ全球首

席投資總監 Ｖｉｎｃｅｎｚｏ Ｖｅｄｄａ對市場與宏觀經濟及各資產類別的主要觀點。



＊市場風險因素有加劇跡象，地緣政治風險不可忽視＊



美國股市在過去數周強勢反彈，自年初以來錄得顯著升幅，甚至已完全追上歐洲股市的表現

。若未出現進一步負面消息，這波升勢可望維持一段時間。不過，短期內市場仍有可能出現顯著

回調，畢竟現有的風險因素並未真正消除，甚至有加劇跡象。例如，美國總統特朗普所提出的「

大而美法案」將進一步推高美國的財政赤字，而長期利率亦面臨上升壓力。此外，美國政府仍有

可能採取關稅措施，此舉或會推高物價，但若經濟增長因而受壓，則可能遏止通脹。



地緣政治風險亦是另一個不可忽視的因素。在當前動盪且錯綜複雜的環境下，不論是股票還

是企業信貸的風險溢價，現時均處於異常低位。即使只是輕微的利淡消息，也可能觸發新一輪市

場調整。不過，如果即將公布的企業業績優於預期，或市場預期聯儲局提前或更大幅度減息，則

市場回調未必會發生。ＤＷＳ預期第二季企業盈利仍有下調空間，惟科技與金融類公司或可幸免

。在此背景下，ＤＷＳ繼續建議投資者保持高度多元化的投資組合。歐元區投資者亦應關注美元

走勢，因為美元貶值已幾乎完全抵銷美股的正面回報，換算成歐元後的收益更接近零。



美國總統特朗普不斷向聯儲局施壓，要求減息。然而，預期聯儲局仍將依據實際數據審慎決

策。相比之下，歐洲央行已率先踏出減息第一步，若歐元維持強勢，將進一步為歐洲央行提供減

息空間。



＊歐股長遠具上升潛力，中國股市為亞洲市場首選＊



自２０２５年初以來，標普５００指數已重拾升勢，目前已接近ＤＷＳ預測的２０２６年６

月目標水平。經過一輪強勁的短暫升勢後，市場回調風險升高，原因之一是股市在夏季月份通常

呈現平穩甚至下跌的走勢。



歐洲股市仍是ＤＷＳ的首選之一。長遠來看，在財政支持措施與國際資金回流的推動下，歐

洲市場仍具備上升潛力。不過，政治局勢變化、關稅衝突的不確定性，加上地緣政治硝煙四起，

種種負面因素依然不容忽視。



新興市場股票今年以來表現出色，ＭＳＣＩ新興市場指數累計上升約１５％。雖然中國股市

自２０２５年初以來已大幅上漲，但仍是ＤＷＳ在亞洲市場中的首選之一。相較之下，對印度股

市的前景較為審慎，儘管該市場過往屢創佳績，但目前估值已屬偏高。



＊１０年期美國債收益率料略升，美元持續走弱趨勢未改＊



１０年期美國國債收益率近期略有回升，但仍遠低於２０２５年初的水平。預期到２０２６

年６月，收益率將小幅升至約４﹒５０％。



截至目前為止，美元兌歐元已貶值約１３％。經短暫整固後，整體走勢仍顯疲弱。預期美元

將持續偏軟，這不僅受美國龐大的雙赤字影響，亦因現屆政府明確傾向於推動弱勢美元政策。



＊黃金長線前景仍樂觀，若減息將提供額外支撐＊



短期內，由於以色列與伊朗的衝突未有進一步升級，地緣政治帶來的避險需求略為降溫，因

此ＤＷＳ已將黃金的短期評級下調至「中性」。不過長期而言，對黃金仍持正面看法。投資者興

趣依然濃厚，黃金ＥＴＦ持倉亦持續上升。若未來再有減息行動，亦有望為金價提供額外支撐。

（ｗａ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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