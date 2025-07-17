《神州頭條》報章頭版摘要：加快破解制約國內大循環堵點卡點

《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平總書記出席中央城市工作會議並發表重要講話側記

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時隔１０年，又一次中央城市工作會議在京召開，習近平總書記出席並發表重要講話，為新時代

新征程城市工作指明方向。城市，文明發展的空間，現代化建設的載體。在以中國式現代化全面

推進強國建設、民族復興偉業的時代坐標上，此次會議更加具有重大而深遠的戰略意義。７月

１４日上午，京西賓館，習近平總書記走進會場，全場響起熱烈掌聲。同樣的場合，２０１５年

１２月２０日，新時代首次中央城市工作會議召開。



國際範，創新力，鏈接度，三熱詞解碼鏈博會

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境外參展商佔比３５％彰顯國際範、超過１００項首發首展首秀突出創新力、首次成立各鏈條展

商聯盟展現鏈接度……７月１６日第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕。中國證券報記者在會

場看到，本屆鏈博會參展商集中展示了大量新技術、新產品、新服務，各展區異彩紛呈，充分彰

顯了國際範、體現了創新力、展示了鏈接度。



國務院常務會議要求加快破解制約國內大循環堵點卡點

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國務院總理李強７月１６日主持召開國務院常務會議，研究做強國內大循環重點政策舉措落實工

作，聽取關於２０２４年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題初步整改情況的匯報，聽

取規範新能源汽車產業競爭秩序情況的匯報，審議通過《國務院關於修改〈中華人民共和國外國

人入境出境管理條例〉的決定（草案）》。





《上海證券報》



首發、首秀、首展落地，鏈博會傳遞創新合作新信號

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「鏈博首發站」活動首次舉辦，全球供應鏈指數矩陣首次發布，各鏈條和展區可視化產業圖譜首

次展示……在７月１６日開幕的第三屆鏈博會上，多個「首次」集中落地，不僅展示了最新技術

和產品，而且釋放出全球供應鏈不斷創新、加強合作的信號。



國際投行上調中國經濟增速預期，「中國資產」成下一個投資風口

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國家統計局７月１５日發布數據顯示，上半年國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長５﹒３％，增速

比去年同期和全年均提升０﹒３個百分點。鑒於中國上半年ＧＤＰ表現高於預期，７月１５日以

來，多家國際投行研究團隊上調了對中國經濟增速的預期。在上調原因中，「出口韌性」「政策

支持」是外資機構密集提及的關鍵詞。



國常會研究做強國內大循環重點政策舉措落實工作

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國務院總理李強７月１６日主持召開國務院常務會議，研究做強國內大循環重點政策舉措落實工

作，聽取關於２０２４年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題初步整改情況的匯報，聽

取規範新能源汽車產業競爭秩序情況的匯報，審議通過《國務院關於修改〈中華人民共和國外國

人入境出境管理條例〉的決定（草案）》。





《證券時報》



國常會：加快破解制約國內大循環堵點卡點

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新華社北京７月１６日電，國務院總理李強７月１６日主持召開國務院常務會議，研究做強國內

大循環重點政策舉措落實工作，聽取關於２０２４年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問

題初步整改情況的匯報，聽取規範新能源汽車產業競爭秩序情況的匯報，審議通過《國務院關於

修改〈中華人民共和國外國人入境出境管理條例〉的決定（草案）》。



第三屆鏈博會火熱開幕，打造更緊密國際「共贏鏈」

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７月１６日，第三屆中國國際供應鏈促進博覽會如期開幕，「六鏈一展區」人潮如織，充分展現

了全球工商界的活力與創造力，也體現了在當前環境下，產業鏈上下游企業在「鏈」上找朋友、

找夥伴、找應用場景、找解決方案的殷切期待。本屆鏈博會有來自７５個國家和地區的６５１家

企業和機構參展，境外參展商佔比從上屆的３２％上升到本屆的３５％，連同參展商帶來的

５００多家產業鏈上下游的合作夥伴，實際參展商達到１２００家，１７０多個境外團組前來觀

展洽談。對比前兩屆數據來看，境外參展商佔比逐年提升，國際化水平更高。



全國電力負荷首破１５億千瓦，月內三度刷新歷史極值

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國家能源局７月１６日消息顯示，當日全國最大電力負荷刷新歷史紀錄，首次突破１５億千瓦，

最大達到１５﹒０６億千瓦，較去年最大負荷增加０﹒５５億千瓦。７月以來，全國最大電力負

荷已三度刷新歷史極值－－今年７月４日，首創新高，達到１４﹒６５億千瓦；僅３天後，在７

月７日，全國最大電力負荷再創新高，達到１４﹒６７億千瓦。（ｅｗ）

