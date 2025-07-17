《神州經脈》青年失業率續降，中美關稅休戰或延長，滬指止兩連跌

《神州經脈》滬綜指連跌兩個交易日後今日（１７日）止跌，收升０﹒３７％，報

３５１６﹒８３點，深成指揚１﹒４３％，創業板收漲１﹒７６％。滬深兩市全天成交１﹒５４

萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量９７４億元或６﹒８％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７９６，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２０點子，三連跌，創７月９日以來逾一周新低，全日在７﹒１７５３至７﹒１８２４之間

波動。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１４６１，較上個交易日升６５點子，止三連跌，創

２０２４年１１月８日以來逾八個月新高。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）７月１６日至２０日在北京舉辦。展會今天

舉行活動邀請美國英偉達創辦人黃仁勳與之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅進行對談。黃仁勳

指人工智能的下個浪潮是物理ＡＩ－－Ｐｈｙｓｉｃ ＡＩ，ＡＩ可以進入物理機器，如機器人

。黃仁勳又指，對英偉達而言，中國是世界上最大的市場之一，而中國亦是獨一無二的市場，非

常神奇且有活力。



２﹒ 國新辦就２０２５年上半年農業農村經濟運行情況舉行新聞發布會。農業農村部副部長麥

爾丹．木蓋提表示，全國夏糧產量２９９４﹒８億斤，是僅次於去年的歷史第二高產年。早稻目

前收獲六成左右，豐收在望。秋糧面積預計穩中略增，長勢正常偏好。此外，截至６月底，全國

已累計幫扶超過６８０萬監測對象穩定消除返貧致貧風險，守住了不發生規模性返貧致貧底線；

深入開展防止返貧就業攻堅行動，全國脫貧勞動力務工就業規模３２８３﹒３萬人。



３﹒ 國家統計局發布６月分年齡組失業率數據。６月，全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲

勞動力失業率為１４﹒５％，較５月回落０﹒４個百分點，連續第四個月回落，續創去年６月以

來一年新低。不包含在校生的２５－２９歲勞動力失業率為６﹒７％，較５月回落０﹒３個百分

點，為今年１月以來新低。不包含在校生的３０－５９歲勞動力失業率為４﹒０％，較５月回升

０﹒１個百分點，與４月持平。



４﹒ 《彭博》引述消息報道，美國總統特朗普為了爭取實現與中國國家主席習近平的峰會並達

成貿易協議，在談到中國時收斂了他咄咄逼人的語氣。另外，報道亦引述消息指，中美關稅休戰

可能會再延長三個月，而特朗普對華態度的溫和化導致其智囊內部出現分歧。



５﹒ 特朗普１６日簽署《阻止芬太尼法案》將芬太尼相關材料列為一級受管制藥物，他又指相

信中國很快會對製造和分銷毒品芬太尼的人員判處死刑，他對與北京就非法毒品問題達成協議的

前景感到樂觀。對此，中國外交部發言人林劍回應稱，在芬太尼問題上，美國如果真心想同中國

合作，就應正視客觀事實，以平等、尊重、互惠的方式同中方對話。



６﹒ 娃哈哈創辦人宗慶后離世後，家族內部圍繞娃哈哈企業權益的「爭奪戰」不斷升級，甚至

出現３名自稱宗慶后子女在香港和杭州入稟法院「爭產」。由於杭州娃哈哈集團有限公司大股東

為杭州市上城區財政局下屬二級企業杭州市上城區文商旅投資控股集團有限公司，針對此事，青

島廣播電視旗下正在新聞今日（１７日）引述杭州市上城區財政局工作人員表示，「我們前期也

接到了很多相關電話和投訴，我們一直在處理，已經有（成立）專班在介入處理，我們也希望盡

快能處理這個事情」。



７﹒ 美團核心本地商業板塊ＣＥＯ王莆中周二（１５日）接受內媒《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》

專訪談這次外賣平台補貼戰時坦言，美團本來不想捲，但「被動捲入」，並指爆量的訂單其實都

只是個數字，「這場外賣大戰泡沫是史無前例的多」，呼籲行業回歸到正常的商業判斷，「現在

都處於非理性的亢奮狀態」。他認為，「再猛烈的商戰，如果不能推動進步，甚至違背商業邏輯

，那這個戰場就沒有贏家」。



８﹒ 北京上半年實現地區生產總值２５０２９﹒２億元，同比增長５﹒５％，增速與一季度

５﹒５％持平，並高於全國水平（５﹒３％）。上半年，全市固定資產投資同比增長１４﹒１％

，其中造業投資增長８﹒９％，房地產開發投資下降７﹒５％；全市實現社會消費品零售總額

６７３４﹒２億元，下降３﹒８％；全市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長７％，

比一季度提高０﹒２個百分點。（ｓｌ）

