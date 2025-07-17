《鍾之日記》車股乘勢上，恒指卻連跌

《鍾之日記》７月１７日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國總統特朗普否認解僱美聯儲主席鮑威爾傳聞，帶動美股周三（１６日）跌轉升，三大指

數收高。港股小幅高開，盤中走勢反覆，英偉達黃仁勳繼續在華參與鏈博會，他稱「中國市場非

常神奇且有活力，有像阿里巴巴這樣的客戶和合作夥伴，他們擁有雄厚的計算機科學實力，能夠

通過使用英偉達的產品來創造令人驚歎的服務，是一個令人難以置信、獨一無二的市場」，Ａ股

在ＡＩ板塊帶領下造好，港股汽車及生科板塊當炒，惟部分科網股及中字頭下跌，恒生指數收市

報２４４９８，跌１８點或不足０﹒１％，連跌兩日，主板成交２３６４億元。



＊滬指止跌回升，ＡＩ板塊強勢＊



滬綜指連跌兩個交易日後今日止跌，收升０﹒３７％，報３５１６﹒８３點，深成指揚

１﹒４３％，創業板收漲１﹒７６％。滬深兩市全天成交１﹒５４萬億元人民幣，較上個交易日

增量６﹒８％。



第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）７月１６日至２０日在北京舉辦。展會今天舉

行活動邀請美國英偉達創辦人黃仁勳與之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅進行對談。黃仁勳指

人工智能的下個浪潮是物理ＡＩ－－Ｐｈｙｓｉｃ ＡＩ，ＡＩ可以進入物理機器，如機器人。

ＡＩ硬件股全天強勢，ＣＰＯ、ＰＣＢ概念漲超３％，ＡＩ手機、ＡＩ醫療升幅靠前。另外，機

器人板塊亦掀漲停潮，上緯新材（滬：６８８５８５）、東山精密（深：００２３８４）封板。



＊中央遏惡性價格競爭，車股普漲＊



國務院總理李強１６日主持召開國務院常務會議，許諾要切實規範新能源汽車產業競爭秩序

。分析指，雖然今年經濟成長有望實現５％的官方目標，但價格下跌趨勢加劇，中國承諾要遏制

電動汽車行業的「非理性競爭」現象，表明決策者擔心價格戰威脅經濟成長。



國常會會議指出，要著眼於推動新能源汽車產業高質量發展，針對該產業領域出現的各種非

理性競爭現象，堅持遠近結合、綜合施策，切實規範新能源汽車產業競爭秩序。要加強成本調查

和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查，督促重點車企落實好支付賬期承諾。要著力健全規

範競爭的長效機制，加強行業自律，更好發揮標準引領產業升級作用，引導企業通過科技創新、

提升質量等增強競爭力。



上月，工信部等三部委據悉罕見召集十餘家車企，商討價格戰、積壓帳款等關切。官員們要

求電動汽車製造商「自我監督」，不得以低於成本的價格銷售汽車或提供不合理的折扣。同月比

亞迪（０１２１１）與吉利控股等多家汽車製造商承諾，對供應商的支付帳期統一至６０天內。



車企規範競爭，或改善行業利潤，今日新能源車股升多跌少，其中，理想汽車

（０２０１５）宣布理想ｉ８開啟預訂，今日股價大漲９﹒７％，惟表現最佳藍籌；吉利汽車

（００１７５）揚４﹒２％，零跑（０９８６３）升１﹒３％，小鵬汽車（０９８６８）漲

１﹒１％，比亞迪收升１﹒０６％。



＊南韓股民愛小米，４２１億掃中港股＊



上半年中國多項數據反映經濟極有韌性，多家外資如瑞銀、高盛、摩根士丹利等近期上調中

國經濟增長預期，預測２０２５年ＧＤＰ增速將超過５％。中國資產吸引力增，外資持倉增加，

最新報道指南韓投資者正加速配置中國資產。



南韓預託結算院（ＫＳＤ）數據顯示，截至７月１５日，今年以來南韓投資者對中港股市累

計交易額超過５４億美元（約４２１﹒２億港元），中國僅次美國市場為南韓股民第二大海外投

資目的地。當中，最受歡迎的港股：小米集團（０１８１０）吸金約１﹒７億港元，成為南韓股

民最愛；比亞迪（０１２１１）吸金約９３１０萬港元、寧德時代（０３７５０）吸金約

６０８９萬港元、受「Ｌａｂｕｂｕ」ＩＰ熱潮帶動，泡泡瑪特（０９９９２）吸金逾３４９４

萬港元。Ａ股方面，華夏中證機械人ＥＴＦ成為南韓投資者的重點增持標的，顯示對ＡＩ與機器

人主題的長線看好。



今日小米收跌２％，寧德時代軟０﹒３％，泡泡瑪特亦跌約０﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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