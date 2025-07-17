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AH股新聞

17/07/2025 10:25

《Ａ股焦點》聞泰科技微升，董事長張秋紅等四位核心高管集體辭職

　　《經濟通通訊社１７日專訊》聞泰科技（滬：６００７４５）昨日發布公告稱，公司董事長
兼總裁張秋紅等四位核心高管已集中辭任。
　
　　聞泰科技今早低開高走，現微升０﹒５８％，報３４﹒７５元人民幣。
　
　　而在本月早些時候，昆明聞訊實業有限公司發生工商變更，聞泰科技旗下昆明聞泰通訊有限
公司退出股東行列，新增立訊精密（深：００２４７５）為股東並全資持股，同時法定代表人及
部分主要人員也發生變更。
　
　　今年３月，立訊精密公告，公司及立訊通訊將收購聞泰科技關於消費電子系統集成業務的相
關子公司股權、業務資產包。本次交易完成後，公司將取得深圳聞泰、黃石聞泰、香港聞泰、印
尼聞泰、昆明聞泰、昆明聞訊１００％股權，及印度聞泰、無錫聞泰、無錫聞訊相關業務資產包

　
　　聞泰科技表示，隨著本次重大資產出售的交割進展，公司業務結構將發生重大轉變，公司戰
略重心將聚焦於半導體業務領域。公司董事會於近日收到董事長兼總裁張秋紅女士、職工代表董
事兼副總裁董波濤先生、董事謝國聲先生、董事會秘書高雨女士的書面辭任報告，因工作變動原
因申請辭去公司董事、高級管理人員相關職務。同時公司決定引入在半導體業務領域具有深厚專
業背景與豐富實踐經驗的人員進入董事會，從而為公司半導體業務的長遠發展提供更具針對性的
戰略指導與決策支持。（ｊｑ）

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