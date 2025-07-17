【數據解讀】汪濤：上調中國ＧＤＰ增速至４﹒７％，下半年挑戰多

《經濟通通訊社１７日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤發表報告指出

，上調中國２０２５年全年ＧＤＰ增速預測至４﹒７％（此前為４％），預計三季度ＧＤＰ同比

增速放緩至４﹒７％，四季度低於４％。預計下半年ＣＰＩ通縮壓力小幅上升，拖累全年ＣＰＩ

下滑０﹒２％。人民幣匯率短期內可能會走強，但經濟增長放緩以及關稅相關不確定性或推動人

民幣兌美元匯率在２０２５年底走弱至７﹒１－７﹒２。預測面臨的風險主要包括中美貿易談判

進展、政策刺激措施出台時點和力度，以及房地產市場下行的演進。



＊下半年房地產可能持續下行，消費增長略放緩＊



報告指，關稅不確定性可能會持續到２０２５年下半年之後，而全球需求似乎好於此前預期

。估計美國對中國加徵關稅或將在更長時間保持在當前的較高水平。不過，出口或在下半年走弱

，主要由於「搶出口」降溫之後出口可能反向調整以及全球關稅衝擊影響顯現，其中中國對美出

口同比跌幅或超過二季度的２４％。考慮到上半年出口增長穩健（同比增長６％），將２０２５

年出口增速預測上調至１％，並預計淨出口對經濟增長帶來溫和貢獻（＋０﹒６個百分點）。此

外，預計下半年房地產可能持續下行，拖累建築活動和消費者信心。下半年消費增長可能略有放

緩，主要由於以舊換新的政策效果面臨高基數挑戰，而出口走弱和房地產持續下行拖累居民收入

和消費者信心。



報告預計下半年實際的新增財政刺激規模或較為溫和，增廣財政赤字率或擴張０﹒５個百分

點以上。維持對政策利率進一步下調２０－３０個基點的基準預測，並預計政府出台更多措施推

動房地產去庫存。（ｃｔ）

