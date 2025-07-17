【關稅戰】加拿大月底起對華進口鋼材加徵２５％關稅

《經濟通通訊社１７日專訊》加拿大總理卡尼宣布，將於本月底開始，向來自中國的鋼材及

相關產品加徵２５％關稅；加拿大還將對除美國外與其簽訂自由貿易協定的夥伴國家實行關稅配

額制度，以防止由於美國關稅措施，部分國家向加拿大傾銷鋼材。



加拿大鋼鐵行業曾要求政府採取更嚴厲的反傾銷措施，以保護本國產業。美國總統特朗普本

月初將鋼鋁的進口關稅從２５％提高至５０％。加拿大是美國最大的鋼鐵出口國。



加拿大《環球新聞》報道，加拿大將在３０天內審查非自由貿易協定（ＦＴＡ）夥伴的關稅

配額，預定將進口量收緊至２０２４年的５０％，超出此配額的鋼材產品適用於５０％關稅。至

於簽有ＦＴＡ、美國以外貿易夥伴，鋼材進口配額將按照２０２４年，超出配額的進口產品亦將

適用於５０％關稅。



此外，對於所有美國以外國家，所進口的鋼材產品如在中國熔煉和鑄造，７月底前起，也將

被徵收２５％的額外關稅。



卡尼表示，政府採購中將有限考慮本國鋼鐵企業，並推出了一項１０億加元的基金，幫助鋼

鐵企業推進國防等行業的項目。卡尼說：「這些措施將保護加拿大鋼鐵生產商免受全球鋼鐵環境

快速變化所導致的貿易轉移影響，從而提高其競爭力。」（ｒｙ）

