《中國要聞》阿聯酋企業擲１０億美元購中國飛行汽車

《經濟通通訊社１７日專訊》內媒消息，７月１６日，阿聯酋企業Ａｕｔｏｃｒａｆｔ與時

的科技簽署採購協議，訂單金額１０億美元。Ａｕｔｏｃｒａｆｔ擬採購３５０架Ｅ２０

ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降飛機），並與時的科技攜手推進Ｅ２０ ｅＶＴＯＬ在中東及北非地

區低空旅遊、空中出行等多元場景的商業化落地。



值得一提的是，時的科技方面表示，此次是截至目前中國最大的單筆ｅＶＴＯＬ意向採購訂

單，計劃第一批訂單將在Ｅ２０取得中國民用航空局的適航證之後交付。



＊Ｅ２０ ｅＶＴＯＬ單價２８０萬美元，具價格優勢＊



時的科技成立於２０２１年，主要業務為載人ｅＶＴＯＬ的研發、生產和銷售。公司創始人

兼首席執行官黃雍威表示：「此次與Ａｕｔｏｃｒａｆｔ加深合作，展現了時的科技全球化部署

能力，也是『中國製造』走向海外的關鍵一步。」



時的科技相關人士介紹，從此次訂單單價看，Ｅ２０價格約２８０萬美元╱台，海外

ｅＶＴＯＬ企業比如Ｊｏｂｙ，其產品單價約４００萬－６００萬美元╱台，由此可見，我國

ｅＶＴＯＬ產品在海外市場具有明顯的價格優勢，且得益於國內新能源產業鏈、人員、算法等多

方面的成本優勢，國內ｅＶＴＯＬ企業能在海外市場獲得更高的利潤水平。（ｒｙ）

