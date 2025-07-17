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AH股新聞

17/07/2025 09:00

《中國要聞》阿聯酋企業擲１０億美元購中國飛行汽車

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內媒消息，７月１６日，阿聯酋企業Ａｕｔｏｃｒａｆｔ與時
的科技簽署採購協議，訂單金額１０億美元。Ａｕｔｏｃｒａｆｔ擬採購３５０架Ｅ２０　
ｅＶＴＯＬ（電動垂直起降飛機），並與時的科技攜手推進Ｅ２０　ｅＶＴＯＬ在中東及北非地
區低空旅遊、空中出行等多元場景的商業化落地。
　
　　值得一提的是，時的科技方面表示，此次是截至目前中國最大的單筆ｅＶＴＯＬ意向採購訂
單，計劃第一批訂單將在Ｅ２０取得中國民用航空局的適航證之後交付。
　
＊Ｅ２０　ｅＶＴＯＬ單價２８０萬美元，具價格優勢＊
　
　　時的科技成立於２０２１年，主要業務為載人ｅＶＴＯＬ的研發、生產和銷售。公司創始人
兼首席執行官黃雍威表示：「此次與Ａｕｔｏｃｒａｆｔ加深合作，展現了時的科技全球化部署
能力，也是『中國製造』走向海外的關鍵一步。」
　
　　時的科技相關人士介紹，從此次訂單單價看，Ｅ２０價格約２８０萬美元╱台，海外
ｅＶＴＯＬ企業比如Ｊｏｂｙ，其產品單價約４００萬－６００萬美元╱台，由此可見，我國
ｅＶＴＯＬ產品在海外市場具有明顯的價格優勢，且得益於國內新能源產業鏈、人員、算法等多
方面的成本優勢，國內ｅＶＴＯＬ企業能在海外市場獲得更高的利潤水平。（ｒｙ）

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

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