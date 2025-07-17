《行業數據》上半年上海口岸汽車出口１２７﹒５萬輛，居全國首位

《經濟通通訊社１７日專訊》據《上海證券報》報道，從上海海關獲悉，今年上半年，上海
口岸汽車出口１２７﹒５萬輛，同比增長１３％，佔同期全國汽車出口總量的３６﹒７％，居全
國首位。「十四五」以來，上海口岸汽車出口量從２０２０年的３７﹒９萬輛躍升至２０２４年
２３９萬輛，年均增長５８﹒４％，實現跨越式增長。（ｊｑ）
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
17/07/2025 11:44
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口岸汽車出口１２７﹒５萬輛，同比增長１３％，佔同期全國汽車出口總量的３６﹒７％，居全
國首位。「十四五」以來，上海口岸汽車出口量從２０２０年的３７﹒９萬輛躍升至２０２４年
２３９萬輛，年均增長５８﹒４％，實現跨越式增長。（ｊｑ）
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