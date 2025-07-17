《行業數據》上半年上海口岸汽車出口１２７﹒５萬輛，居全國首位

《經濟通通訊社１７日專訊》據《上海證券報》報道，從上海海關獲悉，今年上半年，上海

口岸汽車出口１２７﹒５萬輛，同比增長１３％，佔同期全國汽車出口總量的３６﹒７％，居全

國首位。「十四五」以來，上海口岸汽車出口量從２０２０年的３７﹒９萬輛躍升至２０２４年

２３９萬輛，年均增長５８﹒４％，實現跨越式增長。（ｊｑ）

