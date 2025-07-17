  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

17/07/2025 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％，國務院稱要遏制車企非理性競爭

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國領導層承諾要遏制電動汽車行業的「非理性競爭」現象，
表明決策者擔心價格戰威脅經濟成長。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１％，報
３５００﹒３７點，深成指低開０﹒０２％，創業板指低開０﹒０７％。
　
　　國務院總理李強１６日主持召開國務院常務會議，許諾要針對新能源汽車產業領域出現的各
種非理性競爭現象，堅持遠近結合、綜合施策，切實規範新能源汽車產業競爭秩序。會議指出，
要加強成本調查和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查；要著力健全規範競爭的長效機制，
加強行業自律，引導企業通過科技創新、提升質量等增強競爭力。雖然上半年經濟成長超５％，
但企業間惡性價格競爭趨勢加劇，可能拖累經濟陷入長期的放緩。
　
　　另外，中美關稅９０天休戰將於８月１２日到期，外媒引述消息人士稱，為了進一步緩解緊
張關係，關稅休戰可能會再延長三個月。美國總統特朗普近期對華態度軟化，據報是為了爭取實
現與中國國家主席習近平的峰會並達成貿易協議。
　
　　人民銀行今日進行４５０５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有９００億元逆
回購到期，即今日淨投放３６０５億元。（ｒｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從臨卦看馬斯克成立美國黨

17/07/2025 10:00

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處