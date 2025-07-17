《Ａ股行情》滬指低開０﹒１％，國務院稱要遏制車企非理性競爭

《經濟通通訊社１７日專訊》中國領導層承諾要遏制電動汽車行業的「非理性競爭」現象，

表明決策者擔心價格戰威脅經濟成長。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開０﹒１％，報

３５００﹒３７點，深成指低開０﹒０２％，創業板指低開０﹒０７％。



國務院總理李強１６日主持召開國務院常務會議，許諾要針對新能源汽車產業領域出現的各

種非理性競爭現象，堅持遠近結合、綜合施策，切實規範新能源汽車產業競爭秩序。會議指出，

要加強成本調查和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查；要著力健全規範競爭的長效機制，

加強行業自律，引導企業通過科技創新、提升質量等增強競爭力。雖然上半年經濟成長超５％，

但企業間惡性價格競爭趨勢加劇，可能拖累經濟陷入長期的放緩。



另外，中美關稅９０天休戰將於８月１２日到期，外媒引述消息人士稱，為了進一步緩解緊

張關係，關稅休戰可能會再延長三個月。美國總統特朗普近期對華態度軟化，據報是為了爭取實

現與中國國家主席習近平的峰會並達成貿易協議。



人民銀行今日進行４５０５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有９００億元逆

回購到期，即今日淨投放３６０５億元。（ｒｙ）

