《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒０９％，ＡＩ硬件股齊漲

《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股三大指數今早低開，盤中集體翻紅，滬綜指半日收升

０﹒０９％，報３５０６﹒９４點，深成指也升０﹒８７％，創業板指漲１﹒１３％。滬深兩市

半天成交８９８７億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減少１６１億元或約２％。



板塊方面，ＡＩ硬件股爆發，ＣＰＯ、ＰＣＢ等方向領漲，東山精密（深：００２３８４）

、廣合科技（深：００１３８９）升停。在第三屆鏈博會活動現場，英偉達首席執行官黃仁勳表

示，人工智能的下個浪潮是物理ＡＩ－－Ｐｈｙｓｉｃ ＡＩ，人工智能是一種新的做軟件方式

，根據基本原理代替人類編碼描述算法來預測結果，我們使用算法來學習如何從實例、信息、數

據中預測結果，這種使用計算機來學習如何進行項目的方法已被證明是非常可擴展的，到最後

ＡＩ可以進入物理機器如機器人。



機器人概念股反復活躍，板塊指數上午收升１﹒８％，上緯新材（滬：６８８５８５）、南

京聚隆（深：３００６４４）升２０％封板。此外，英偉達概念股同樣漲幅居前。



下跌方面，電力、房地產、石油股陷入調整。個股漲多跌少，滬深兩市場超２８００隻個股

上漲。（ｒｙ）

