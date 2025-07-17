《Ａ股行情》滬綜指止跌收升０﹒３７％，ＡＩ相關板塊全日強勢

《經濟通通訊社１７日專訊》滬綜指連跌兩個交易日後今日止跌，收升０﹒３７％，報

３５１６﹒８３點，深成指揚１﹒４３％，創業板收漲１﹒７６％。滬深兩市全天成交１﹒５４

萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量９７４億元或６﹒８％。



第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）７月１６日至２０日在北京舉辦。展會今天舉

行活動邀請美國英偉達創辦人黃仁勳與之江實驗室主任、阿里雲創始人王堅進行對談。黃仁勳指

人工智能的下個浪潮是物理ＡＩ－－Ｐｈｙｓｉｃ ＡＩ，ＡＩ可以進入物理機器，如機器人。

ＡＩ硬件股全天強勢，ＣＰＯ、ＰＣＢ概念漲超３％，ＡＩ手機、ＡＩ醫療升幅靠前。另外，機

器人板塊亦掀漲停潮，上緯新材（滬：６８８５８５）、東山精密（深：００２３８４）封板。



國務院總理李強昨天主持召開國務院常務會議，研究做強國內大循環重點政策舉措，並聽取

規範新能源汽車產業競爭秩序情況的匯報。會議還要求，深入實施提振消費專項行動，系統清理

制約居民消費的不合理限制，優化消費品以舊換新政策，順應居民消費需求，增加多元化供給。

今日消費零售股有所走強，國芳集團（滬：６０１０８６）及國光連鎖（滬：６０５１８８）均

漲停。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４０３４﹒４９ ＋０﹒６８

上證指數 ３５１６﹒８３ ＋０﹒３７ ６０９７﹒９１

深證成指 １０８７３﹒６２ ＋１﹒４３ ９２９５﹒８４

創業板指 ２２６９﹒３３ ＋１﹒７６

科創５０ １００５﹒６５ ＋０﹒８０

Ｂ股指數 ２６０﹒１４ ＋０﹒１１ １﹒４４

深證Ｂ指 １２５２﹒２６ ＋０﹒８１ １﹒１４

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