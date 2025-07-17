美團回應外賣平台補貼戰：不想「捲」但不能不反擊，爆單都是泡沫

《經濟通通訊社１７日專訊》由京東（０９６１８）２月進軍外賣市場並於４月上線百億補

貼而掀起的外賣平台「補貼戰」，最近愈演愈烈，京東和阿里巴巴（０９９８８）已先後累計宣

布將投入８００億元（人民幣．下同），美團（０３６９０）７月初應戰後，訂單量達到歷史新

高，最近兩個周六日均單量分別達１﹒２億、１﹒５億。美團核心本地商業板塊ＣＥＯ王莆中周

二（１５日）接受內媒《晚點ＬａｔｅＰｏｓｔ》專訪談這次補貼戰時坦言，「我們本來不想捲

，我們是被動捲入……但是我們等了四五個月，他們的補貼越來越瘋狂……如果我們不打，他們

會認為我們是失敗者」。他並認為，「這場外賣大戰泡沫是史無前例的多」，呼籲行業回歸到正

常的商業判斷，「回歸到理性就可以停了，現在都處於非理性的亢奮狀態」。



＊王莆中：據統計餓了麼累計虧損超過１５００億＊



王莆中指，阿里以前所未有的５００億元補貼力度和決心參與這場京東向美團發起的外賣大

戰，「肯定是一個非理性的競爭」，而美團「既然被捲了，就要告訴行業衝單的真相－－你想做

多少單，我告訴你就可以做多少單，而且用更低成本做。我們不是非要做到多少單，而是我們要

給行業看看，做訂單是很容易的」。對於阿里有人推測，美團獲得１﹒５億訂單量，可能「燒掉

了８個億」，王莆中表示並沒有，「實際投入遠比阿里少」，而且「我們統計，餓了麼累計虧損

超過１５００億」。



王莆中直言，訂單只是個數字，「他們忽略了一點－－訂單數和有價值的ＧＴＶ（交易總額

）是兩件事情。我那天在南京去調研，我發現有些平台即時零售單的客單價低到驚人，我看了從

早晨到上午的１２張訂單，有１０張是買１２瓶一扎的礦泉水」；在美團的訂單量衝到１﹒５億

的那天下午開始，「我們一直在踩剎車。最終也只是想告訴大家，訂單只是個數字」。



＊違背商業邏輯的商戰沒有贏家＊



王莆中又稱，「我們也在行業裏呼籲四個月了，再猛烈的商戰，如果不能推動進步，甚至違

背商業邏輯，那這個戰場就沒有贏家。對於餐飲行業，不管是美食還是奶茶咖啡，好不容易建立

的價格心智，正在被補貼大戰打破，補貼停了，這個心智能跟著恢復嗎？」同時，對於大部分正

餐品牌來說，外賣補貼大戰影響到堂食正常的經營秩序，也不可持續。（ｓｌ）

