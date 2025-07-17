《中國要聞》上海國際旅遊度假區派一千萬消費券提振迪士尼等消費

《經濟通通訊社１７日專訊》為提振上海文旅消費，上海國際旅遊度假區宣布，明日（１８

日）中午１２點啟動「夢享券」發放活動，為期三個月，總金額共計１０００萬元（人民幣．下

同），涵蓋「零售和餐飲消費券」、「樂園消費券」和「酒店消費券」３大類。



據介紹，「夢享券」預計在期內分１０輪透過支付寶發放。前６輪每周發放－－每周五中午

１２點發放，次周四晚２４點到期，自發券當日起有效期７日，先到先得，領完為止。後４輪根

據前期發放情況調整確定後公布。每期發放均會提前公告。



＊三款消費券涵蓋零售、餐飲、樂園和酒店＊



「夢享券」申領對象無地域限制，來自全國的遊客和消費者均可參與。其中，「零售和餐飲

消費券」適用於比斯特上海購物村和迪士尼小鎮的零售和餐飲企業，券面分４種：滿３００元減

９０元、滿１０００元減３００元，滿２０００元減６００元，滿３０００元減９００元，每人

每輪可領取一張。



「樂園消費券」適用於線上售賣的上海迪士尼樂園門票類產品和相關樂園服務，券面分２種

：滿５００元減５０元、滿１０００元減１００元，每人每輪可領取一張。



「酒店消費券」適用於上海鄰家美利亞酒店和上海百萬石溫泉酒店指定渠道預定的客房費用

抵扣，券面分３種：滿１０００元減３００元、 滿２０００元減６００元、滿３０００元減

９００元，每人每輪可領取一張。



度假區兩家迪士尼酒店將在９月份後擇機參加活動。該兩家酒店將會推出１５００元減

１５０元、滿２５００元減２５０元的福利。



上海國際旅遊度假區位於上海市浦東新區，總面積約２４﹒７平方公里，區內文旅設施包括

上海迪士尼度假區、比斯特上海購物村、上海鄰家美利亞酒店、上海薰衣草公園、申迪文化中心

等。（ｓｌ）

