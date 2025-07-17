【ＦＯＣＵＳ】的士牌玩完ＶＳ新世界敗走，稀缺紅利淪燙手山芋

【ＦＯＣＵＳ】拉鋸近１１年的香港「網約車」合法化之爭塵埃落定之際，老牌四大家族之

一的新世界（０００１７），套現自救亦終入高潮－－出售核心資產。兩宗戲碼的「副產品」，

異曲同工指向的士牌價、股價市值大幅縮水，折射昔日資源稀缺紅利，隨時因新興潮流淪為燙手

山芋。



＊零供給造就「一張牌＝一層樓」＊



衣食住行、吃喝玩樂，日常所需的每一細分領域，都可能是商機或投機。最明顯的例子即是

昔日「一張牌＝一層樓」的的士牌，「受惠」自１９９８年起零新增供給，總量僅１５２５０個

的市區牌，２０１５年一度被炒至逾７２０萬元。



同樣，眼見粵港澳大灣區發展規劃綱要發布如箭在弦，中原指數直逼１９０，新世界於

２０１８年５月豪擲２００億元投得「僅此一家」的機場ＳＫＹＣＩＴＹ航天城項目，並於

２０２０年１１月命名為「１１ ＳＫＩＥＳ」，摩拳擦掌乘天時地利，打造輻射大灣區的零售

、娛樂、金融、健康一體化樞紐。



＊１１ ＳＫＩＥＳ套現，最多恐蝕５０億？＊



但正所謂「此一時，彼一時」，最新的士牌價格較高位縮水逾六成，當年遭警方「全力打擊

」的Ｕｂｅｒ如今正大光明賣廣告，更重要的是，在中央政府指導下，港府就網約車合法化的規

管細節，終於邁出實質步伐，預計１０月立法會會期結束前通過主體法例。倘若Ｕｂｅｒ、高德

、滴滴、ＴＡＤＡ等平台，獲准不設下限收費或補貼大戰搶客，的士牌價恐遠未見底。



至於過去一年多密密出售愉景新城商場（４０﹒２億元）、啟德體育園營運公司（４﹒２億

）等非核心資產的新世界，近日終接近就核心資產忍痛割愛。繼內媒早前曝出公司擬放售上海

Ｋ１１寫字樓（已否認）、杭州及深圳Ｋ１１後，最新據報擬以１５０億元至１７０億元估值，

蝕讓１１ ＳＫＩＥＳ套現。



＊舊模式難敵新潮流下的價值重估＊



不過，鑑於該項目目前出租率據報僅四成，且預計最快明年３月啟用的Ｔ２航廈，初期主打

廉航和東南亞航空公司，或意味早前冀望大灣區、Ｔ２、三跑帶動項目溢價的初衷，跟現實有落

差，誰人願意接手更充滿巨大不確定性。



當上家欲尋求「執平貨」的下家，下家卻唯恐「接火棒」，簡而言之，從的士牌照的斷崖式

跳水，到１１ ＳＫＩＥＳ的蝕讓困局，表面是資產流動性危機，實則都指向一個殘酷現實：依

賴牌照、基建等稀缺性?利的舊經濟模式，恐難敵新潮流下的價值重估。



同樣的道理，亦適用於昔日榮膺「地王」、今日劈價求售的啟德跑道區項目，以及「一顆恒

久遠」而價格較２０１１年高位縮水六成的鑽石。

