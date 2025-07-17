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AH股新聞

17/07/2025 13:35

【ＦＯＣＵＳ】的士牌玩完ＶＳ新世界敗走，稀缺紅利淪燙手山芋

　　【ＦＯＣＵＳ】拉鋸近１１年的香港「網約車」合法化之爭塵埃落定之際，老牌四大家族之
一的新世界（０００１７），套現自救亦終入高潮－－出售核心資產。兩宗戲碼的「副產品」，
異曲同工指向的士牌價、股價市值大幅縮水，折射昔日資源稀缺紅利，隨時因新興潮流淪為燙手
山芋。
　
＊零供給造就「一張牌＝一層樓」＊
　
　　衣食住行、吃喝玩樂，日常所需的每一細分領域，都可能是商機或投機。最明顯的例子即是
昔日「一張牌＝一層樓」的的士牌，「受惠」自１９９８年起零新增供給，總量僅１５２５０個
的市區牌，２０１５年一度被炒至逾７２０萬元。
　
　　同樣，眼見粵港澳大灣區發展規劃綱要發布如箭在弦，中原指數直逼１９０，新世界於
２０１８年５月豪擲２００億元投得「僅此一家」的機場ＳＫＹＣＩＴＹ航天城項目，並於
２０２０年１１月命名為「１１　ＳＫＩＥＳ」，摩拳擦掌乘天時地利，打造輻射大灣區的零售
、娛樂、金融、健康一體化樞紐。
　
＊１１　ＳＫＩＥＳ套現，最多恐蝕５０億？＊
　
　　但正所謂「此一時，彼一時」，最新的士牌價格較高位縮水逾六成，當年遭警方「全力打擊
」的Ｕｂｅｒ如今正大光明賣廣告，更重要的是，在中央政府指導下，港府就網約車合法化的規
管細節，終於邁出實質步伐，預計１０月立法會會期結束前通過主體法例。倘若Ｕｂｅｒ、高德
、滴滴、ＴＡＤＡ等平台，獲准不設下限收費或補貼大戰搶客，的士牌價恐遠未見底。
　
　　至於過去一年多密密出售愉景新城商場（４０﹒２億元）、啟德體育園營運公司（４﹒２億
）等非核心資產的新世界，近日終接近就核心資產忍痛割愛。繼內媒早前曝出公司擬放售上海
Ｋ１１寫字樓（已否認）、杭州及深圳Ｋ１１後，最新據報擬以１５０億元至１７０億元估值，
蝕讓１１　ＳＫＩＥＳ套現。
　
＊舊模式難敵新潮流下的價值重估＊
　
　　不過，鑑於該項目目前出租率據報僅四成，且預計最快明年３月啟用的Ｔ２航廈，初期主打
廉航和東南亞航空公司，或意味早前冀望大灣區、Ｔ２、三跑帶動項目溢價的初衷，跟現實有落
差，誰人願意接手更充滿巨大不確定性。
　
　　當上家欲尋求「執平貨」的下家，下家卻唯恐「接火棒」，簡而言之，從的士牌照的斷崖式
跳水，到１１　ＳＫＩＥＳ的蝕讓困局，表面是資產流動性危機，實則都指向一個殘酷現實：依
賴牌照、基建等稀缺性?利的舊經濟模式，恐難敵新潮流下的價值重估。
　
　　同樣的道理，亦適用於昔日榮膺「地王」、今日劈價求售的啟德跑道區項目，以及「一顆恒
久遠」而價格較２０１１年高位縮水六成的鑽石。

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