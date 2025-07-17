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AH股新聞

17/07/2025 16:52

《中國要聞》娃哈哈宗慶后遺產糾紛升級，杭州上城區成立專班介入

　　《經濟通通訊社１７日專訊》娃哈哈創辦人宗慶后離世後，家族內部圍繞娃哈哈企業權益的
「爭奪戰」不斷升級，最近更有３名自稱宗慶后子女的姓宗男女在香港入稟法院，要求頒布禁制
令禁止宗慶后獨生女宗馥莉處理滙豐銀行帳戶內的資產，指帳戶中１８億美元餘額是由宗慶后指
示下屬設立的信託，而宗慶后生前承諾給付３人合共２１億美元。該３人同時在杭州法院提起訴
訟，確保能各自獲得７億美元的信托權益。
　
　　工商信息顯示，杭州娃哈哈集團有限公司大股東為杭州市上城區財政局下屬二級企業杭州市
上城區文商旅投資控股集團有限公司。針對此事，青島廣播電視旗下正在新聞今日（１７日）引
述杭州市上城區財政局工作人員表示，「我們前期也接到了很多相關電話和投訴，我們一直在處
理，已經有（成立）專班在介入處理，我們也希望盡快能處理這個事情」。對於專班是否為上城
區財政局牽頭，該工作人員表示，上城區財政局內部也只有個別人知曉，「不好給你更進一步的
答覆」。
　
　　此前娃哈哈方面回應內媒查詢時表示，家族內部事務與公司運營、業務無關，公司不會提供
任何答覆口徑或相關回應。
　
＊內媒引述滙豐方面指宗慶后未在該行設立該信託計劃＊
　
　　另外，騰訊新聞《一線》今日從接近香港滙豐銀行處獲悉，杭州娃哈哈集團有限公司創始人
宗慶后並未在香港滙豐銀行設立該信託計劃。報道並引述一位在港為富豪人群提供信託服務多年
的人士表示，一般來說，若是信託已經完成的話，高院的這份起訴書理應將香港滙豐旗下的信託
主體列為被告。（ｓｌ）

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