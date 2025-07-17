《滬╱深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １２０９﹒３３

寒武紀 （６８８２５６） １０３９﹒７９

工業富聯 （６０１１３８） ９００﹒９４

拓普集團 （６０１６８９） ７６０﹒４７

北方稀土 （６００１１１） ７５３﹒５２

工商銀行 （６０１３９８） ６８８﹒１８

招商銀行 （６０００３６） ６７２﹒９１

農業銀行 （６０１２８８） ６６６﹒２１

中國平安 （６０１３１８） ６２４﹒６３

恒瑞醫藥 （６００２７６） ６１４﹒９８

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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新易盛 （３００５０２） ３８５４﹒２７

中際旭創 （３００３０８） ２７３１﹒９４

寧德時代 （３００７５０） １７９４﹒２２

勝宏科技 （３００４７６） １３９７﹒６３

立訊精密 （００２４７５） １１２９﹒９５

比亞迪 （００２５９４） １０１９﹒１２

滬電股份 （００２４６３） ９３４﹒０６

東方財富 （３０００５９） ８９４﹒８８

浪潮信息 （０００９７７） ７６８﹒１７

天孚通信 （３００３９４） ７６５﹒５４

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（以上數字取小數點後兩個位）

