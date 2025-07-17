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AH股新聞

17/07/2025 07:52

《滬╱深股通》新易盛為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　貴州茅台　（６００５１９）　　１２０９﹒３３
　　寒武紀　　（６８８２５６）　　１０３９﹒７９
　　工業富聯　（６０１１３８）　　　９００﹒９４
　　拓普集團　（６０１６８９）　　　７６０﹒４７
　　北方稀土　（６００１１１）　　　７５３﹒５２
　　工商銀行　（６０１３９８）　　　６８８﹒１８
　　招商銀行　（６０００３６）　　　６７２﹒９１
　　農業銀行　（６０１２８８）　　　６６６﹒２１
　　中國平安　（６０１３１８）　　　６２４﹒６３
　　恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　６１４﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新易盛　　（３００５０２）　　３８５４﹒２７
　　中際旭創　（３００３０８）　　２７３１﹒９４
　　寧德時代　（３００７５０）　　１７９４﹒２２
　　勝宏科技　（３００４７６）　　１３９７﹒６３
　　立訊精密　（００２４７５）　　１１２９﹒９５
　　比亞迪　　（００２５９４）　　１０１９﹒１２
　　滬電股份　（００２４６３）　　　９３４﹒０６
　　東方財富　（３０００５９）　　　８９４﹒８８
　　浪潮信息　（０００９７７）　　　７６８﹒１７
　　天孚通信　（３００３９４）　　　７６５﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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