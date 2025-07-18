《駐京專電》商務部：對美出口佔出口總額比重４年降近３個百分點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部部長王文濤在國新辦新聞發布會上

表示，「十四五」期間，中國外貿的韌性和抗衝擊能力顯著提升。中國積極優化國際市場布局，

推進多元化戰略，貿易夥伴不斷增加。王文濤指出，中國對美出口佔出口總額的比重從２０２０

年的１７﹒４％下降到２０２４年的１４﹒７％；今年上半年，對美出口下降同時，整體出口實

現了增長。西方不亮東方亮，中國外貿進出口實現了多元化戰略。



王文濤表示，中美經貿關係歷經風雨，雙方仍互為重要經貿夥伴。２０１８年以來，美方單

邊主義、保護主義抬頭，不斷挑起經貿摩擦，一系列行為嚴重衝擊和干擾中美正常經貿合作。儘

管中美貿易佔各自的份額有所下降，但雙邊貿易總體保持穩定。２０２４年，中美貨物貿易額和

服務貿易規模達６８８３億美元和１５５８億美元，較２０１７年分別增長１８％和３４﹒７％

。事實證明，中美經貿合作有堅實的經濟基礎和民意基礎，人為的「脫勾」是脫不掉的。



他並稱，中美經貿關係本質是互利共贏，合作是唯一正確道路。中美經貿合作難免會出現分

歧和摩擦，對話協商是解決問題的最好選擇。中方的立場是一貫的，堅決捍衛國家利益和國際公

平正義。

