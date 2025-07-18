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AH股新聞

18/07/2025 08:56

《駐京專電》王文濤晤南非貿易部部長，共同應對國際貿易局勢挑戰

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部部長王文濤在京會見南非貿易、工
業和競爭部部長帕克斯．陶。雙方圍繞共同應對當前國際貿易局勢挑戰，加強兩國在雙多邊貿易
投資等領域合作深入交換意見。
　
＊盡快商簽共同發展經濟夥伴關係協定＊
　
　　王文濤表示，在兩國元首的戰略引領下，中南雙方密切協作，雙邊經貿關係取得了跨越式發
展。中方願同南非一道，繼續挖掘雙邊貿易潛力，鼓勵中國企業赴南投資，深化兩國產供鏈合作
，並拓展新能源、數字經濟等領域合作。中方願同南非盡快商簽共同發展經濟夥伴關係協定，推
動中非攜手推進現代化十大夥伴行動更好在南落地。當前，全球經濟秩序遭受單邊主義、保護主
義嚴重衝擊。希望中南繼續加強在世貿組織、二十國集團、金磚國家等多邊框架下溝通協調，共
同維護以世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制。
　
　　帕克斯．陶表示，南非高度重視南中經貿關係，願與中方加強溝通協調，共同推動雙邊貿易
、投資和產業合作持續健康發展，並將為中國企業在南投資提供良好的營商環境。南非願與中方
在二十國集團等多邊框架下加強合作，共同支持多邊主義和全球貿易發展。

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