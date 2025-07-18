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18/07/2025 11:12

《駐京專電》商務部：去年入境遊客總花費９４２億美元，增７８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部部長王文濤在國新辦發布會上表示
，放開免簽後，各方賓客到中國來旅遊、購物，感受到「中國購」的魅力。商務部組織了「購在
中國」活動，特別是優化了離境退稅政策，２０２４年入境遊客總花費９４２億美元，增長
７７﹒８％，「中國遊」的流量，像甲亢哥、網紅館長，中國遊的網紅流量變成中國購的增量。
　

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