《駐京專電》商務部：去年入境遊客總花費９４２億美元，增７８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部部長王文濤在國新辦發布會上表示

，放開免簽後，各方賓客到中國來旅遊、購物，感受到「中國購」的魅力。商務部組織了「購在

中國」活動，特別是優化了離境退稅政策，２０２４年入境遊客總花費９４２億美元，增長

７７﹒８％，「中國遊」的流量，像甲亢哥、網紅館長，中國遊的網紅流量變成中國購的增量。



