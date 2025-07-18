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AH股新聞

18/07/2025 16:14

《駐京專電》工信部：將印發機械、汽車、等行業穩增長工作方案

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國新辦就上半年工業和信息化發展情況舉
行新聞發布會，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青表示，將重點抓好兩大行
動，推動裝備製造業高質量發展：一是實施新一輪穩增長行動。近期將印發機械、汽車、電力裝
備等行業穩增長工作方案，提升優質供給能力，優化行業發展環境，推動行業實現質的有效提升
和量的合理增長。
　
　　二是實施智能化綠色化轉型升級行動。印發汽車行業數字化轉型實施方案，落實機械和電力
裝備２個行業數字化轉型實施方案、綠色航空和船舶製造業綠色發展綱要，加快發展智能裝備、
梯度培育智能工廠、建設智慧服務場景，持續提升裝備製造數智化、綠色化水平。
　
　　她指出，鐵路船舶航空航天和其他運輸設備、汽車、通用設備等製造業固定資產投資實現兩
位數增長。在「兩新」政策加力擴圍帶動下，設備工器具購置投資同比增長１７﹒３％，增速高
於全國固定資產投資１４﹒５個百分點，對全部投資增長的貢獻率達到８６％。
　
　　上半年，汽車產銷分別完成１５６２﹒１萬輛和１５６５﹒３萬輛，同比分別增長
１２﹒５％和１１﹒４％。其中，新能源汽車產銷分別完成６９６﹒８萬輛和６９３﹒７萬輛，
同比分別增長４１﹒４％和４０﹒３％，新車銷量佔比達４４﹒３％，累計出口１０６萬輛，同
比增長７５﹒２％。

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