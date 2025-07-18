《基金觀點》惠理基金：關稅不確定性仍存，多元資產策略仍吸引

《環富通基金頻道１８日專訊》惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣

（Ｋｅｌｌｙ）分享了她對多元資產的最新看法。她指，全球投資市場在流動性創歷史新高、美

元走弱，以及全球減息潮等因素推動下持續向好，美國股市亦再創出新高。儘管關稅所帶來的不

確定性仍然存在，但市場傾向相信稅務減免及油價低迷等有利增長的催化劑最終能夠抵銷潛在的

下行風險。



＊中港經濟數據逐步改善，亞洲信貸市場保持穩健＊



中國及香港方面，宏觀經濟數據正逐步改善，配合被動資金持續流入，相關因素都支持了股

市整體表現，不過市場上的主動型基金在中港股市的配置上仍較為審慎。中國Ａ股在科技與金融

板塊帶動下，表現開始有回升跡象；而針對改善產能過剩行業的政策改革亦有望成為潛在的催化

因素。



亞洲（日本除外）則受惠環球資金重新配置，但關稅繼續偏高、出口商此前提早出貨等可能

會影響區內風險資產的短線表現。拉丁美洲市場上半年表現突出，惟突如其來的關稅升級構成挑

戰；日本在面臨選舉不確定性與債息上升壓力下，其風險資產市場或會出現調整。



亞洲信貸市場整體則仍然保持穩健，在債券孳息率具吸引力下，即使有個別的信貸風險事件

亦未有明顯動搖到市場上的投資需求，而美元疲弱亦有助東南亞地區企業融資。至於黃金，在市

場波動性高企下繼續展現其避險價值；儘管風險資產之間的關聯性有所上升，但多元資產策略在

收益需求上升的環境中依然具吸引力。



＊中港股市受惠全球流動性充裕，惟資金主要來自被動型基金＊



全球貨幣供應（Ｍ２）在美元走弱及多國減息下接近歷史高位，充裕的流動性推動全球股市

上升。美股再創歷史新高，主因「大而美法案（Ｏｎｅ Ｂｉｇ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ

Ｂｉｌｌ Ａｃｔ）」獲得通過提升了市場對經濟增長的預期；通脹走勢似乎受控下，市場亦對

減息的憧憬上升。另外，美元則延續其結構性走弱趨勢。儘管關稅的高度不確定性仍在，尤其是

美國最新宣布的關稅幅度，大部分與其在早前「解放日」公布的水平相若，但市場對進一步的貿

易談判及關稅最終將獲下調等抱持樂觀態度，並認為油價下跌與減稅可望抵銷部分負面影響。



受惠於全球流動性充裕，中港股市亦見支持，惟資金流入主要來自被動型基金，主動型長倉

基金普遍對中國股票仍偏向低配（ｕｎｄｅｒｗｅｉｇｈｔ）。不過，假若中美關係在貿易談判

推進下能夠逐步改善，主動型基金對中國股票的配置可能會逐步提高。



中國宏觀經濟數據持續改善，但政策方面仍傾向觀望並按需要才逐步釋出刺激措施。預期投

資者將繼續聚焦於增長能見度較高的板塊中進行調配。香港股市則繼續受到南向資金強勁流入所

支持。由於金管局持續買入港元以維持聯繫匯率，ＨＩＢＯＲ或會繼續呈現回升趨勢；但在整體

市場流動性仍然充裕下，有關利率相信仍會遠低於過往水平。



Ａ股相對港股表現落後，但近期在科技與金融板塊帶動下開始追趕起來。ＡＨ股票溢價處於

５年低位，同時Ａ股的估值亦展現吸引力。投資者相信仍會集中留意增長可見度高的行業。美國

放寬部分科技出口限制後，預料將進一步利好Ａ股中的科技板塊。中國政府針對原材料及太陽能

等行業的去產能政策亦屬正面訊號，惟具體細節仍有待披露。



＊亞洲不同股市估值分化明顯，南韓股市估值有望再上調＊



市場預期美元持續走弱下，資金正開始重返亞洲市場。風險偏好上升以及市場流動性充裕都

有利亞洲風險資產表現。亞洲區內的不同市場估值分化明顯，例如是印度與台灣股市的估值處於

高位之際，香港╱中國與南韓的股市估值則接近歷史平均值，而東南亞股市估值則整體偏低。



南韓在新總統李在明主導下持續推出有利企業股東的政策，有助改善所謂的「南韓股票存在

折讓」現象。儘管當地股市估值已反彈至歷史平均水平，但相信相關政策將有助南韓股市估值進

一步上調。由於外資近期才剛開始增持南韓股票，整體配置比例仍然偏低下，預計可為南韓股市

進一步上行提供空間。



然而，大多數亞洲國家（除中國、台灣及印度外）目前所面臨的關稅高於預期，同時亦接近

「解放日」時所公布的水平，因此關稅結果的不確定性將推高亞洲市場的整體波動性。此外，亞

洲出口訂單大幅提前在今年第二季完成後，或會令區內出口需求於下半年出現放緩情況。



＊亞洲以外新興市場短期料較波動，日本風險資產或現回調＊



亞洲以外的新興市場，特別是拉丁美洲上半年表現優異。然而，對巴西及其他亞洲以外的新

興市場而言，突如其來的關稅調整出乎市場預期，因這些關稅在調整後遠高於「解放日」時的水

平，預計相關市場短期內將維持較大的波動性。



日本方面，最新民調顯示，自民黨有可能在７月２０日大選中失去多數席位。由於在野黨提

出大規模財政刺激方案以紓緩通脹壓力，市場預期日本將擴大國債發行規模，導致長年期的日本

國債孳息率急升。當地保險公司亦因應大選所帶來的不確定性，開始縮短持有日本國債的存續期

（ｄｕｒａｔｉｏｎ）；與此同時，日本國債長債部分的孳息率上升亦進一步收緊了市場上的流

動性。



此外，在當地大選未有結果前，日本與美國間的貿易談判可能在８月１日前仍較難有實質進

展；假若日本最終如期面臨美國加徵２５％的出口關稅，將會對其出口企業盈利前景構成顯著壓

力。過去幾個月，鑑於日本風險資產市場都是主要由外資所推動，因此在大選結束前的這段期間

，投資者短線取態或會趨向審慎，有機會令當地投資市場出現回調。



＊亞洲投資級別債孳息率仍吸引，亞洲高收益債需求穩定＊



儘管市場對美聯儲減息預期上升，但因當局仍然維持觀望態度，美國１０年期國債孳息率短

期將維持於３％至４﹒５％之間，３０年期孳息率則大約維持在５％水平。後市的其中一個焦點

，相信將會落在美國國債拍賣結果之上。



亞洲投資級別債的信貸息差回落至歷史上偏緊的水平，但其絕對孳息率仍然具吸引力，同時

繼續有望成為分散股票風險的工具，因此見到市場對這類債券的投資需求持續強勁。



亞洲高收益債的信貸息差已回落至低於歷史平均的水平。近期新世界發展延遲支付永續債票

息，以及英皇集團違約事件都引起市場對香港房地產板塊及本地中小型銀行的關注。儘管如此，

市場整體對於亞洲高收益債的需求仍保持穩定。美元走弱亦有助紓緩東南亞企業的融資壓力。



新興市場債券的信貸息差維持偏窄水平，美國國債孳息率平穩發展、美元偏弱等，都對區內

相關債券構成支持。然而，石油輪出國組織（ＯＰＥＣ＋）擴大產量導致油價下跌，加上美國對

銅加徵關稅，將對以大宗商品出口為主的新興市場構成負面影響。



＊黃金受惠美元走弱及市場波動，穩定收益成投資回報驅動力＊



黃金價格繼續處於整固階段。市場風險偏好雖有所上升，但金價未見大幅調整，主要受惠於

美元走弱及市場波動性仍高。各國央行亦持續增持黃金，以作為讓外匯儲備變得多元化的工具之

一。另外，黃金仍是市場普遍利用來對沖地緣政治風險上升的重要資產。



相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業

債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市況充滿著不明朗因素的前提下，穩定的

收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。（ｗａ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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