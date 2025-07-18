《神州頭條》財經報章頭版摘要：上半年央企實現增加值５﹒２萬億

《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



金磚國家媒體智庫攜手發聲，共繪「大金磚合作」與全球南方新圖景

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金磚國家媒體智庫高端論壇１６日在巴西里約熱內盧舉行。來自包括金磚成員國及夥伴國在內的

３６個國家近１５０家媒體、智庫、政府機構和企業以及中美洲議會等地區組織的２５０餘名代

表出席，共同探討如何推動「大金磚合作」高質量發展，促進全球南方團結合作。



國資委：今年１至６月央企實現增加值５﹒２萬億元

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國務院國資委７月１６日至１７日舉辦中央企業負責人研討班。國務院國資委表示，今年以來，

中央企業經濟運行總體平穩，１至６月實現增加值５﹒２萬億元（人民幣．下同）。國務院國資

委提出，央企高質量發展要注重經營效益、增長潛力和發展價值的提升，要加快實現從要素大量

投入的「汗水型增長」向科技創新驅動的「智慧型增長」轉變。



中國企業發明專利產業化率提升至５３﹒３％

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７月１７日，國家知識產權局局長申長雨在國新辦舉行的新聞發布會上說，「十四五」時期，國

家知識產權局深入開展專利轉化運用專項行動，成功推動一大批專利實現轉化和產業化，企業發

明專利產業化率從２０２０年的４４﹒９％提升至２０２４年的５３﹒３％。





《上海證券報》



金磚國家媒體智庫攜手發聲，共繪「大金磚合作」與全球南方新圖景

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金磚國家媒體智庫高端論壇１６日在巴西里約熱內盧舉行。來自包括金磚成員國及夥伴國在內的

３６個國家近１５０家媒體、智庫、政府機構和企業以及中美洲議會等地區組織的２５０餘名代

表出席，共同探討如何推動「大金磚合作」高質量發展，促進全球南方團結合作。



２９９４﹒８億斤、歷史第二高！今年夏糧穩產豐收

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夏糧穩產豐收，夏油面積、單產、總產實現「三增」，肉牛養殖總體扭虧為盈……７月１７日下

午，農業農村部副部長麥爾丹．木蓋提在國新辦新聞發布會上介紹了中國農業農村經濟上半年「

成績單」。麥爾丹．木蓋提表示，上半年農業農村經濟發展勢頭良好，為國民經濟平穩運行提供

了堅實支撐。



券商備戰科創成長層，陸續上線權限開通功能

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伴隨《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第５號－－科創成長層》正式發布施行，多

家券商第一時間響應落實，陸續上線科創成長層權限開通功能。業內人士表示，３２家未盈利企

業首批進入科創成長層，優質科技企業將迎來更加廣闊的市場空間。科創成長層指引７月１３日

正式發布並施行，至今不到一周，已有國泰海通、國金證券等多家券商在其交易Ａｐｐ中上線「

科創成長層權限開通」功能，投資者按照要求開通權限後即可參與科創成長層股票交易。





《證券時報》



「十四五」中國發明專利含金量提升擁有量超預期

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７月１７日，在國新辦「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會上，國家知識產權局

局長申長雨介紹，上半年中國知識產權相關指標數據表現良好，為「十四五」圓滿收官奠定了堅

實基礎。截至今年６月，國內發明專利有效量達５０１萬件，同比增長１３﹒２％，每萬人口高

價值發明專利擁有量達到１５﹒３件，再創新高，提前實現「十四五」規劃預期的１２件目標。



中國電力負荷接連跨越峰值經受「烤」驗

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７月１６日，中國最大電力負荷首次突破１５億千瓦，迎峰度夏能源保供工作進入關鍵時期。這

既受到高溫天氣影響，也驗證了經濟發展的韌性。在此過程中，電力系統與產業轉型的共振效應

日趨明顯。以新能源汽車、人工智能為代表的新興產業賽道，都在參與到新型電力系統生態中來

。有受訪者認為，如何實現商業閉環，將是新模式實現可持續發展的關鍵。



上半年央企實現增加值５﹒２萬億元

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２０２５年上半年，中央企業積極主動應對困難挑戰，扎實開展提質增效、價值創造等專項行動

，保持了穩中有進的運行態勢。１至６月，中央企業實現增加值５﹒２萬億元。今年以來，中央

企業發展質效不斷改善。１至６月，央企年化全員勞動生產率為８１﹒６萬元╱人，同比增長

２﹒３％；央企研發經費投入為４１３９﹒８億元；完成固定資產投資２萬億元。（ｅｗ）

