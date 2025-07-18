《神州經脈》中國再減持美債，外賣戰燒錢１６億元，滬指連升四周

《神州經脈》滬深股市今日（１８日）震盪分化，滬綜指創年內收盤新高，創業板指在創年

內新高後回落。滬綜指收升０﹒５％，報３５３４﹒４８點，全周累升０﹒７％，連升四周，深

成指揚０﹒３７％，創業板指一度升逾１％，高見２２９６點，收市升幅收窄至０﹒３４％。滬

深兩市全天成交１﹒５７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日小增２％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７６６，較上個交易日４時３０分收盤

價升３０點子，止三連跌，全日在７﹒１７５８至７﹒１８２６之間波動。今日人民幣兌一美元

中間價今報７﹒１４９８，較上個交易日跌３７點子，較市場預測偏強仍近２４０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國《華爾街日報》昨引述熟悉交易談判的人士報道指，中國政府威脅稱，若中遠海運無

法獲得股份，將阻止長和將巴拿馬運河港口和全球其他數十個港口的所有權轉讓給貝萊德等西方

投資者的交易。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，他個人並不掌握相關情況。

林劍重申，關於長和出售海外港口，中國國家市場監督管理總局將依法保護市場公平競爭，維護

社會公共利益。



２﹒ 美國財政部數據顯示，中國在今年５月再減持美國國債９億美元，連續三個月減持，持有

規模降至７５６３億美元，繼創下２００９年以來最低水平，仍是美債第三大持有國。日本期內

增持５億美元美債，持有金額為１﹒１４萬億美元，仍是持有最多美債的國家。英國排第二，持

有額上升１７億美元，總額增至８０９４億美元。加拿大是期內增持最多美債的國家，增幅

６１７億美元，總額升至４３００億美元。



３﹒ 國新辦就上半年工業和信息化發展情況舉行新聞發布會，工信部總工程師謝少鋒表示，將

實施新一輪鋼鐵、有色金屬、石化、建材等十大重點行業穩增長工作方案，推動重點行業著力調

結構、優供給、淘汰落後產能，具體工作方案將在近期陸續發布。此外，加快實施「人工智能＋

」行動，推動大模型在制造業重點行業落地部署，提升智能化水平。



４﹒ 商務部部長王文濤今日在國新辦新聞發布會上表示，截至上半年，以舊換新帶動銷售額

２﹒９萬億元，約４億人次享受補貼優惠。過去四年，社零總額年均增長５﹒５％，今年有望突

破５０萬億元。會因時因勢出台一些有針對性的措施，進一步激發商品消費發展動能，做強國內

大循環。他又指，中國對美出口佔出口總額的比重從２０２０年的１７﹒４％下降到２０２４年

的１４﹒７％；今年上半年對美出口下降同時，整體出口實現了增長。



５﹒ 針對近日美方官員表示，美批准向中國銷售英偉達Ｈ２０芯片是中美經貿談判的一部分，

目前華為等中國企業已經生產了等效芯片，美方不希望中方實現國產替代。中國商務部今日對此

回應稱，中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施。期待美

方與中方相向而行，通過平等磋商，糾正錯誤做法，為雙方企業互利合作營造良好環境，共同維

護全球半導體產供鏈穩定。



６﹒ 美團及阿里巴巴旗下淘寶閃購外賣戰持續，最近兩個周六推出大規模發放「零元購」，帶

動訂單量飆升。據內媒報道，兩平台單日合共「燒錢」１６億元，其中美團上周六（７月１２日

）單日補貼約３億至４億元，淘寶閃購則超過１２億元。京東集團日前表示，外賣「零元購」等

外賣惡性補貼是嚴重內捲，屬惡性競爭，完全沒有參與。不過，內媒指外賣大戰是由京東４月推

出百億元補貼引起。



７﹒ 國家發展改革委等部門發布《關於實施鼓勵外商投資企業境內再投資若干措施的通知》，

鼓勵外商投資企業境內再投資。《通知》明確，外商投資企業以合法產生的外匯利潤、境外投資

者以境內合法取得的外匯利潤開展境內再投資的，相關外匯資金可以按規定境內劃轉；對符合條

件的外商投資企業境內再投資所需的外方關聯股東貸款、「熊貓債」，優化管理流程，納入「綠

色通道」管理等。



８﹒ 據海關總署廣東分署統計，廣東６月進出口８０９９億元，增長３﹒９％。其中，出口增

長２﹒３％，是在５月年內首次出口下降３﹒１％後回復增長；進口同比增長７﹒２％，較５月

的增長８﹒７％，增速放緩。（ｓｌ）

