《鍾之日記》恒指周升２﹒８％，滬指連升四周

《鍾之日記》７月１８日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



經濟數據強勁，帶動中美兩國資本市場氣氛向上，科技股強勢，帶動恒指衝擊３月高位，惟

阻力仍存，全日收報２４８２５，升３２６點或１﹒３％，主板成交近２３８７億元。回顧本周

，順應中美貿易氣氛有所緩和的東風，恒指兩度衝擊今年高位２４８７４點，惟仍欠缺更多利好

事件支撐，該水平阻力仍存，全周恒指累計升６８６點或２﹒８４％，連續兩周上升。



＊滬綜指連升四周，今創年內收盤高＊



滬深股市今日震盪分化，滬綜指創年內收盤新高，創業板指在創年內新高後回落。滬綜指收

升０﹒５％，報３５３４﹒４８點，全周累升０﹒７％，連升四周，深成指揚０﹒３７％，創業

板指一度升逾１％，高見２２９６點，收市升幅收窄至０﹒３４％。滬深兩市全天成交１﹒５７

萬億元人民幣，較上個交易日小增２％。



＊美團阿里外賣戰共燒錢１６億，瑞銀料補貼８月見頂＊



美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）據報外賣「零元購」共燒錢１６億元人民幣

，今日美團（０３６９０）收升１﹒４％，報１２７﹒３元；阿里巴巴（０９９８８）、京東集

團（０９６１８）均升近３％，其中京東一度高見１２９﹒８元，創１０天新高。



美團及阿里巴巴旗下淘寶閃購外賣戰持續，最近兩個周六推出大規模發放「零元購」，帶動

訂單量飆升。據內媒報道，兩平台單日合共「燒錢」１６億元人民幣，美團上周六（７月１２日

）單日補貼約３億至４億元人民幣，淘寶閃購則超過１２億元人民幣。



京東集團日前指出，外賣「零元購」等外賣惡性補貼是嚴重內捲，屬惡性競爭，完全沒有參

與。不過，報道指外賣大戰由京東４月推出百億元補貼引起。



瑞銀發表報告指，食品外賣平台補貼大戰預計８月見頂，隨後可能轉向即時電商領域。專家

預計，到年底，美團目標保持６０％的總商品成交市場份額，餓了麼３０％，京東１０％。７月

所有外賣平台可能已陷入虧損。相較而言，美團在補貼效率上更具優勢，通過創新供給模式如拼

好飯及自有配送員規模優勢，優化商家和用戶補貼，而其他平台需加大對第三方配送員的投入。



瑞銀認為，短期內電商股股價可能因競爭不確定性持續波動。美團因較高估值及潛在盈利下

調風險，對其看法謹慎。相比之下，阿里在具合理執行力的情況下，不同業務協同效應帶來的價

值釋放潛力更大，且股價已回落至由ＤｅｅｐＳｅｅｋ興起所帶動的行情前水平，具備吸引力；

至於京東核心業務２０２５年預期市盈率僅７倍，估值仍具競爭力。



＊內地社零總額今年料破５０萬億，消費股見升幅＊



商務部部長王文濤今日在國新辦新聞發布會上表示，截至上半年，以舊換新帶動銷售額

２﹒９萬億元人民幣，約４億人次享受補貼優惠。過去四年，社零總額年均增長５﹒５％，今年

有望突破５０萬億人民幣。他又指，會因時因勢出台一些有針對性的措施，進一步激發商品消費

發展動能，做強國內大循環。



消費股見升幅，海爾智家（０６６９）升０﹒６％，美的集團（００３００）升０﹒２％，

三花智控（０２０５０）升０﹒９％。農夫山泉（０９６３３）收升３﹒７４％，滬上阿姨

（０２５８９）漲近４％，奈雪的茶（０２１５０）升１﹒９％。



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