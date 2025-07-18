《擴大開放》中國鼓勵外商境內再投資，外匯資金可按規定境內劃轉

《經濟通通訊社１８日專訊》國家發展改革委等部門發布《關於實施鼓勵外商投資企業境內

再投資若干措施的通知》，鼓勵外商投資企業境內再投資。



《通知》指出，依法實施並落實相關稅收支持政策，鼓勵境外投資者在華再投資，促進形成

更多有效投資；外商投資企業以合法產生的外匯利潤、境外投資者以境內合法取得的外匯利潤開

展境內再投資的，相關外匯資金可以按規定境內劃轉；對符合條件的外商投資企業境內再投資所

需的外方關聯股東貸款、「熊貓債」，優化管理流程，納入「綠色通道」管理；鼓勵各類金融機

構在依法合規、風險可控前提下創新產品和服務，為外商投資企業境內再投資提供金融服務和支

持等。外商投資企業在中國境內再投資企業所投資的項目，符合《鼓勵外商投資產業目錄》的，

享受進口設備有關支持政策。



《通知》所列措施適用以下情形：在中國境內依法設立的外商投資企業運用未分配利潤，或

者境外投資者以境內合法分得的本外幣利潤，在中國境內投資新設企業、增資現有企業或取得中

國境內企業的股份、股權、財產份額或其他類似權益的行為，以及在中國境內投資項目的行為。

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