【聚焦數據】廣東６月出口同比轉增２﹒３％，進口增長７﹒２％

《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５年上半年廣東進出口情況新聞發布會上公布，據海關

總署廣東分署統計，６月進出口８０９９億元（人民幣．下同），增長３﹒９％，出口增長

２﹒３％，是在５月年內首次出口下降３﹒１％後回復增長；進口同比增長７﹒２％，較５月的

增長８﹒７％，增速放緩。



＊上半年出口、進口規模均創歷年同期新高＊



上半年，廣東外貿進出口４﹒５５萬億元，較去年同期增長４％，增速快於全國１﹒１個百

分點。其中，出口２﹒８９萬億元，增長１﹒１％；進口１﹒６６萬億元，增長９﹒５％。進出

口、出口、進口規模均創歷年同期新高。二季度，廣東外貿進出口增長３﹒８％，自２０２３年

第三季度起，連續８個季度保持正增長。



上半年，廣東對共建「一帶一路」國家進出口１﹒７９萬億元，增長３﹒８％，佔廣東進出

口總值的３９﹒３％。其中，對東盟進出口７５７１﹒３億元，增長５﹒９％。同期，對香港、

歐盟、台灣、日本、韓國等進出口均實現增長。此外，對非洲、中亞五國進出口增速快於整體，

分別增長８﹒５％、２３﹒１％。



上半年，廣東出口機電產品１﹒９６萬億元，增長７﹒２％，佔廣東出口總值的６７﹒８％

，佔比提升３﹒９個百分點。其中，電腦及其零部件、電工器材、集成電路等主要出口商品分別

增長１５﹒９％、１７﹒２％、２７﹒１％；無人機、「新三樣」等出口新動能增勢強勁，分別

增長２９﹒２％、２８﹒８％。自主品牌產品出口６５５２﹒７億元，增長１１﹒２％，佔

２２﹒７％。（ｊｑ）

