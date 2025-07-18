  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

18/07/2025 15:41

【聚焦數據】廣東６月出口同比轉增２﹒３％，進口增長７﹒２％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》２０２５年上半年廣東進出口情況新聞發布會上公布，據海關
總署廣東分署統計，６月進出口８０９９億元（人民幣．下同），增長３﹒９％，出口增長
２﹒３％，是在５月年內首次出口下降３﹒１％後回復增長；進口同比增長７﹒２％，較５月的
增長８﹒７％，增速放緩。
　
＊上半年出口、進口規模均創歷年同期新高＊
　
　　上半年，廣東外貿進出口４﹒５５萬億元，較去年同期增長４％，增速快於全國１﹒１個百
分點。其中，出口２﹒８９萬億元，增長１﹒１％；進口１﹒６６萬億元，增長９﹒５％。進出
口、出口、進口規模均創歷年同期新高。二季度，廣東外貿進出口增長３﹒８％，自２０２３年
第三季度起，連續８個季度保持正增長。
　
　　上半年，廣東對共建「一帶一路」國家進出口１﹒７９萬億元，增長３﹒８％，佔廣東進出
口總值的３９﹒３％。其中，對東盟進出口７５７１﹒３億元，增長５﹒９％。同期，對香港、
歐盟、台灣、日本、韓國等進出口均實現增長。此外，對非洲、中亞五國進出口增速快於整體，
分別增長８﹒５％、２３﹒１％。
　
　　上半年，廣東出口機電產品１﹒９６萬億元，增長７﹒２％，佔廣東出口總值的６７﹒８％
，佔比提升３﹒９個百分點。其中，電腦及其零部件、電工器材、集成電路等主要出口商品分別
增長１５﹒９％、１７﹒２％、２７﹒１％；無人機、「新三樣」等出口新動能增勢強勁，分別
增長２９﹒２％、２８﹒８％。自主品牌產品出口６５５２﹒７億元，增長１１﹒２％，佔
２２﹒７％。（ｊｑ）

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處