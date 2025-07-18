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AH股新聞

18/07/2025 17:38

【聚焦數據】廣東上半年ＧＤＰ同比增長４﹒２％，低於全國水平

　　《經濟通通訊社１８日專訊》廣東統計局公布數據顯示，上半年，廣東實現地區生產總值
６８７２５﹒４０億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長４﹒２％，低於全國水平
的５﹒３％。
　
　　其中，第一產業增加值２２５８﹒８６億元，增長４﹒２％；第二產業增加值
２５９７８﹒８６億元，增長３﹒４％；第三產業增加值４０４８７﹒６９億元，增長４﹒６％

　
＊上半年廣東工業增加值同比增４％＊
　
　　上半年，全省規模以上工業增加值同比增長４﹒０％，增速比一季度加快０﹒１個百分點，
其中６月份增長５﹒３％。分門類看，採礦業增加值下降０﹒３％，降幅收窄３﹒０個百分點；
製造業增長４﹒５％，增速提高０﹒１個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降
０﹒１％。
　
　　上半年，全省服務業增加值同比增長４﹒６％，增速比一季度加快０﹒３個百分點。其中，
交通運輸倉儲郵政業、金融業增加值分別增長６﹒６％、７﹒０％，比全部服務業增速高２﹒０
個、２﹒４個百分點。
　
＊上半年廣東固投降近一成，房地產開發投資降１６﹒３％＊
　
　　上半年，全省固定資產投資同比下降９﹒７％。大規模設備更新政策支持帶動設備工器具購
置投資增長１﹒５％，增速比一季度加快２﹒０個百分點。工業投資佔比達３８﹒１％，其中汽
車製造業、石油煤炭及其他燃料加工業投資分別增長１４﹒６％、５７﹒９％。房地產開發投資
下降１６﹒３％，新建商品房銷售面積下降１０﹒６％，降幅比上年同期收窄２０﹒０個百分點

　
＊上半年廣東消費同比增３﹒５％，以舊換新品類商品增速勁＊
　
　　上半年，全省社會消費品零售總額同比增長３﹒５％，增速比一季度加快１﹒０個百分點。
按消費類型分，商品零售增長３﹒６％，餐飲收入增長２﹒７％。以舊換新相關品類商品零售額
快速增長，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通信器材類、建築
及裝潢材料類分別增長４４﹒９％、３８﹒５％、６５﹒５％、２４﹒２％、３５﹒２％；新能
源汽車商品零售額增長２﹒７％。（ｊｑ、ｓｌ）

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