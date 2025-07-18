《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０８％，全周放水１﹒３萬億半年最多

《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０８％

，報３５１９﹒１８點，深成指高開０﹒２７％，互聯網、煤炭股造好，電信運營股走低。



人民銀行今日進行１８７５億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒４％，

即今日淨投放１０２８億元。總結全周，人行進行了１７２６８億元逆回購，對沖４２５７億元

逆回購到期，全周共放水１３０１１億元，單周淨投放創半年來新高。計及周二（１５日）

１０００億元ＭＬＦ到期沒續做，全口徑，本周實現淨投放１２０１１億元。



美國財政部數據顯示，中國在今年５月再減持美國國債９億美元，連續三個月減持，持有規

模降至７５６３億美元，繼創下２００９年以來最低水平，仍是美債第三大持有國。人民幣兌一

美元中間價今報７﹒１４９８，較上個交易日跌３７點子。



此外，美國商務部初步裁定中國石墨產品存在傾銷行為，將對這種關鍵電池材料徵收

９３﹒５％的反傾銷稅，最終裁定將於１２月５日公布。石墨概念股升跌互見，方大炭素

（滬：６００５１６）升０﹒８％，杉杉股份（滬：６００８８４）跌０﹒９％。（ｃｔ）

