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AH股新聞

18/07/2025 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３４％，稀土永磁概念股集體大漲

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股三大指數今早高開高走，滬綜指半日收升０﹒３４％，報
３５２８﹒９０點，深成指也升０﹒３％，創業板指漲０﹒２６％。滬深兩市半天成交
１０１５０億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加１１６３億元或近１３％。盤
面上熱點較為雜亂，全場超２０００隻個股上漲，其中３６家漲停，但同時有超３０００隻個股
下跌。
　
　　稀土永磁領漲，漲超３％，久吾高科（深：３００６３１）飆２０％升停，東方鋯業
（深：００２１６７）、盛新鋰能（深：００２２４０）、華宏科技（深：００２６４５）、鋅
業股份（深：０００７５１）漲１０％漲停。北方稀土（滬：６００１１１）觸及漲停，股價創
３年新高。多家稀土永磁上市公司半年報大幅預增，其中，華宏科技預計上半年淨利同比增長
３０４７％－３７２２％，北方稀土預計上半年淨利同比增長１８８３％－２０１５％。
　
　　鋰礦股延續昨日強勢，富淼科技（滬：６８８３５０）、盛新鋰能（深：００２２４０）、
金圓股份（深：０００５４６）等漲停，天齊鋰業（深：００２４６６）升逾３％、贛鋒鋰業
（深：００２４６０）升逾２％。碳酸鋰期貨價格近日持續攀升，另外藏格礦業
（深：０００４０８）重要鹽湖資源被叫停鋰開採，推動市場對鋰礦供應收緊的預期。
　
　　下跌方面，遊戲、美容護理、消費電子等板塊跌幅居前。光伏概念股展開調整，亞瑪頓
（深：００２６２３）跌近９％，億晶光電（滬：６００５３７）跌逾６％，華銀電力
（滬：６００７４４）跌逾４％。受光伏業「反內捲、去產能」的系列消息刺激，多晶硅期貨主
力合約在７月１７日單日上漲７﹒４９％至４﹒５７萬元人民幣╱噸，較６月２３日的低點更是
飆漲了５０％。（ｊｑ）

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