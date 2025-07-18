《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒２７％，深成指升０﹒１７％

《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股市場午後保持升勢，滬綜指升０﹒２７％，報
３５２６﹒４４點，滬深３００指數升０﹒３８％，深成指升０﹒１７％。上海Ｂ股跌
０﹒０２％，深圳Ｂ股升０﹒０３％。（ｃｔ）
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18/07/2025 13:34
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３５２６﹒４４點，滬深３００指數升０﹒３８％，深成指升０﹒１７％。上海Ｂ股跌
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