《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５％年內收盤新高，全周累升０﹒７％

《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今日震盪分化，滬綜指創年內收盤新高，創業板指在

創年內新高後回落。滬綜指收升０﹒５％，報３５３４﹒４８點，全周累升０﹒７％，連升四周

，深成指揚０﹒３７％，創業板指一度升逾１％，高乳２２９６點，收市升幅收窄至０﹒３４％

。滬深兩市全天成交１﹒５７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日小增２％。



商務部部長王文濤今日在國新辦新聞發布會上表示，截至上半年，以舊換新帶動銷售額

２﹒９萬億元，約４億人次享受補貼優惠。過去四年，社零總額年均增長５﹒５％，今年有望突

破５０萬億人民幣。他又指，會因時因勢出台一些有針對性的措施，進一步激發商品消費發展動

能，做強國內大循環。家電股升跌不一，格力電器（深：０００６５１）升０﹒６％、美的集團

（深：０００３３３）升０﹒２８％，三花智控（深：００２０５０）跌０﹒７９％。



多家稀土永磁上市公司半年報大幅預增，稀土永磁概念股集體走強，華宏科技

（深：００２６４５）漲停，北方稀土（滬：６００１１１）觸及漲停，股價創３年新高。

（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４０５８﹒５５ ＋０﹒６０

上證指數 ３５３４﹒４８ ＋０﹒５０ ６４３６﹒００

深證成指 １０９１３﹒８４ ＋０﹒３７ ９２７４﹒００

創業板指 ２２７７﹒１５ ＋０﹒３４

科創５０ １００７﹒５３ ＋０﹒１９

Ｂ股指數 ２６０﹒４９ ＋０﹒１３ １﹒３１

深證Ｂ指 １２５４﹒８２ ＋０﹒２０ ０﹒６８

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