  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

18/07/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５％年內收盤新高，全周累升０﹒７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今日震盪分化，滬綜指創年內收盤新高，創業板指在
創年內新高後回落。滬綜指收升０﹒５％，報３５３４﹒４８點，全周累升０﹒７％，連升四周
，深成指揚０﹒３７％，創業板指一度升逾１％，高乳２２９６點，收市升幅收窄至０﹒３４％
。滬深兩市全天成交１﹒５７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日小增２％。
　
　　商務部部長王文濤今日在國新辦新聞發布會上表示，截至上半年，以舊換新帶動銷售額
２﹒９萬億元，約４億人次享受補貼優惠。過去四年，社零總額年均增長５﹒５％，今年有望突
破５０萬億人民幣。他又指，會因時因勢出台一些有針對性的措施，進一步激發商品消費發展動
能，做強國內大循環。家電股升跌不一，格力電器（深：０００６５１）升０﹒６％、美的集團
（深：０００３３３）升０﹒２８％，三花智控（深：００２０５０）跌０﹒７９％。
　
　　多家稀土永磁上市公司半年報大幅預增，稀土永磁概念股集體走強，華宏科技
（深：００２６４５）漲停，北方稀土（滬：６００１１１）觸及漲停，股價創３年新高。
（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４０５８﹒５５　　＋０﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３５３４﹒４８　　＋０﹒５０　　　　６４３６﹒００　　
　　深證成指　　１０９１３﹒８４　＋０﹒３７　　　　９２７４﹒００　　
　　創業板指　　２２７７﹒１５　　＋０﹒３４　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１００７﹒５３　　＋０﹒１９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６０﹒４９　　＋０﹒１３　　　　　１﹒３１　　　　
　　深證Ｂ指　　１２５４﹒８２　　＋０﹒２０　　　　　０﹒６８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處