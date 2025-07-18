《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５％年內收盤新高，全周累升０﹒７％

《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今日震盪分化，滬綜指創年內收盤新高，創業板指在
創年內新高後回落。滬綜指收升０﹒５％，報３５３４﹒４８點，全周累升０﹒７％，連升四周
，深成指揚０﹒３７％，創業板指一度升逾１％，高乳２２９６點，收市升幅收窄至０﹒３４％
。滬深兩市全天成交１﹒５７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日小增２％。
商務部部長王文濤今日在國新辦新聞發布會上表示，截至上半年，以舊換新帶動銷售額
２﹒９萬億元，約４億人次享受補貼優惠。過去四年，社零總額年均增長５﹒５％，今年有望突
破５０萬億人民幣。他又指，會因時因勢出台一些有針對性的措施，進一步激發商品消費發展動
能，做強國內大循環。家電股升跌不一，格力電器（深：０００６５１）升０﹒６％、美的集團
（深：０００３３３）升０﹒２８％，三花智控（深：００２０５０）跌０﹒７９％。
多家稀土永磁上市公司半年報大幅預增，稀土永磁概念股集體走強，華宏科技
（深：００２６４５）漲停，北方稀土（滬：６００１１１）觸及漲停，股價創３年新高。
（ｃｔ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００ ４０５８﹒５５ ＋０﹒６０
上證指數 ３５３４﹒４８ ＋０﹒５０ ６４３６﹒００
深證成指 １０９１３﹒８４ ＋０﹒３７ ９２７４﹒００
創業板指 ２２７７﹒１５ ＋０﹒３４
科創５０ １００７﹒５３ ＋０﹒１９
Ｂ股指數 ２６０﹒４９ ＋０﹒１３ １﹒３１
深證Ｂ指 １２５４﹒８２ ＋０﹒２０ ０﹒６８
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