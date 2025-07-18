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AH股新聞

18/07/2025 14:42

抖音否認自建外賣，生活服務聚焦到店業務

　　《經濟通通訊社１８日專訊》對於有消息指抖音上線團購版外賣，內媒《３６氪》引述抖音
方面回應稱，抖音生活服務聚焦在到店業務上，沒有自建外賣的打算。
　
　　綜合內媒報道，近日抖音生活服務對商家准入要求做出重大調整，改全面開放為定向邀請入
註，且邀請對象必須為「品質商家」。評判標準涵蓋多個維度，包括有無堂食、履約體驗、銷量
表現以及品牌影響力等。其中，「隨心團」對定向邀請的品質商戶設有嚴格的門店評定體系，資
質違規、無堂食、疑似停業、履約體驗差等不符合規則的門店，均無法開通「隨心團」服務。
　
　　與美團、餓了麼等傳統外賣平台相比，抖音沒有構建自營業務、配送履約體系。抖音「隨心
團」是「一品雙銷」－－用戶購買團購券後，可選擇到店核銷或配送到家。
　
　　據了解，抖音去年１１月將原有的團購配送業務升級為「隨心團」，允許用戶購買團購券後
選擇到店核銷或配送到家。今年６月，抖音對存量外賣小程序進行分批清退，商家如有繼續經營
需求，需入駐開通「隨心團」模式。這意味未來商家在抖音內開展外賣業務，「隨心團」將成為
唯一選擇。
　
　　而為鼓勵商家入駐，抖音生活服務方面將針對２０２５年「隨心團」餐飲外賣核銷訂單
１００％返佣，還將給予商家「隨心團」專屬補貼，例如商家月度經營資源包、限時限量配送費
補貼、節日節點大促活動商品補貼、專屬流量激勵等。
　
　　有觀點認為，這一系列調整是抖音在外賣領域從試探性擴張到精細化運營的轉變。（ｓｌ）

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