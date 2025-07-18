《中國要聞》王滬寧：圍繞全方位擴大內需等提出對策，助部署落地

《經濟通通訊社１８日專訊》全國政協今日在北京召開２０２５年上半年宏觀經濟形勢分析

座談會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。王滬寧表示，人民政協要圍繞

中共中央部署的經濟工作重點任務深入研究、深度協商、積極建言。要在跟蹤研究經濟運行新動

態的同時，深入分析研究中長期經濟社會發展的戰略性、前瞻性問題，圍繞謀劃「十五五」時期

經濟社會發展目標任務、因地制宜發展新質生產力、全方位擴大內需、穩步推動共同富裕等重點

問題持續深化研究，提出對策建議，助推相關決策部署落實落地。要廣泛宣介「十四五」時期中

國經濟發展重大成就，引導社會各界全面、辯證、長遠看待經濟形勢、發展大勢，唱響中國經濟

光明論。



多名全國政協委員圍繞穩定和活躍資本市場、推動民營企業科技創新、穩住外貿基本盤、建

立人工智能發展優勢、釋放服務消費潛力、促進鄉村特色產業發展、實施城市更新行動、助力全

國統一大市場建設等協商建言。他們認為，今年以來，中國經濟新動能成長壯大，高質量發展扎

實推進，經濟運行總體平穩、穩中向好，展現出強大韌性和活力。要以高質量發展的確定性應對

外部不確定性，推動經濟持續平穩健康發展。（ｓｌ）

