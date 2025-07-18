【內房困局】６１家Ａ股房企已預告中績，３７家預虧合共５３４億

《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股上市房企近期陸續發布的２０２５年上半年業績預告分化

顯著，顯示在房地產市場持續調整的大背景下，整體仍面臨較大挑戰。內媒《南都．灣財社》根

據東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，截至７月１７日，東財行業類Ａ股房地產開發板塊中，已有

６１家房企披露２０２５年中期業績預告。



其中，３７家房企預計虧損，累計虧損金額為４２２﹒７２億元（人民幣．下同）至

５３３﹒６４億元。當中１３家房企是上市以來首次虧損，包括沙河股份（深：００００１４）

、香江控股（滬：６００１６２）、信達地產（滬：６００６５７）、綠地控股

（滬：６００６０６）等，其中信達地產、綠地控股首次預虧便超過３０億元；另有５家房企預

計上半年同比虧損有所減少，包括華遠控股（滬：６００７４３）、深振業Ａ

（深：０００００６）、金融街（深：０００４０２）等。預計虧損額度超過１０億元的房企有

１１家，包括萬科Ａ（深：０００００２）、華夏幸福（滬：６００３４０）、金科

（深：０００６５６）、金地集團（滬：６００３８３）等。



萬科上半年預計虧損額度最高，為虧損１００億元至１２０億元。同樣錄得大額虧損的龍頭

上市房企還有金地集團，預計上半年實現歸母淨利潤為虧損３４億元至４２億元，上年同期虧損

３３﹒６１億元。



＊２４家預計盈利，總額至高８０億元＊



２４家房企預計盈利，累計盈利６８﹒６８億元至８０﹒１６億元，當中預計盈利超１０億

元的僅有保利發展（滬：６０００４８）、濱江集團（深：００２２４４），但與去年同期相比

，保利發展的利潤預計降幅高達６３﹒１５％，濱江集團的利潤則預計增長至高７０％。



盈喜房企當中，有１２家扭虧為盈，包括城建發展（滬：６００２６６）、中洲控股

（深：００００４２）、城投控股（滬：６００６４９）、大悅城（深：００００３１）、南山

控股（深：００２３１４）等，其中預計盈利最多的是城建發展，上半年歸屬於上市公司股東的

淨利潤預計將達到４﹒４億元至６﹒５４億元，同比增長最高５７５﹒１４％，而去年同期為虧

損１﹒３８億元。（ｓｌ）

