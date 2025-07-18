  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

18/07/2025 15:55

【內房困局】６１家Ａ股房企已預告中績，３７家預虧合共５３４億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ａ股上市房企近期陸續發布的２０２５年上半年業績預告分化
顯著，顯示在房地產市場持續調整的大背景下，整體仍面臨較大挑戰。內媒《南都．灣財社》根
據東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，截至７月１７日，東財行業類Ａ股房地產開發板塊中，已有
６１家房企披露２０２５年中期業績預告。
　
　　其中，３７家房企預計虧損，累計虧損金額為４２２﹒７２億元（人民幣．下同）至
５３３﹒６４億元。當中１３家房企是上市以來首次虧損，包括沙河股份（深：００００１４）
、香江控股（滬：６００１６２）、信達地產（滬：６００６５７）、綠地控股
（滬：６００６０６）等，其中信達地產、綠地控股首次預虧便超過３０億元；另有５家房企預
計上半年同比虧損有所減少，包括華遠控股（滬：６００７４３）、深振業Ａ
（深：０００００６）、金融街（深：０００４０２）等。預計虧損額度超過１０億元的房企有
１１家，包括萬科Ａ（深：０００００２）、華夏幸福（滬：６００３４０）、金科
（深：０００６５６）、金地集團（滬：６００３８３）等。
　
　　萬科上半年預計虧損額度最高，為虧損１００億元至１２０億元。同樣錄得大額虧損的龍頭
上市房企還有金地集團，預計上半年實現歸母淨利潤為虧損３４億元至４２億元，上年同期虧損
３３﹒６１億元。
　
＊２４家預計盈利，總額至高８０億元＊
　
　　２４家房企預計盈利，累計盈利６８﹒６８億元至８０﹒１６億元，當中預計盈利超１０億
元的僅有保利發展（滬：６０００４８）、濱江集團（深：００２２４４），但與去年同期相比
，保利發展的利潤預計降幅高達６３﹒１５％，濱江集團的利潤則預計增長至高７０％。
　
　　盈喜房企當中，有１２家扭虧為盈，包括城建發展（滬：６００２６６）、中洲控股
（深：００００４２）、城投控股（滬：６００６４９）、大悅城（深：００００３１）、南山
控股（深：００２３１４）等，其中預計盈利最多的是城建發展，上半年歸屬於上市公司股東的
淨利潤預計將達到４﹒４億元至６﹒５４億元，同比增長最高５７５﹒１４％，而去年同期為虧
損１﹒３８億元。（ｓｌ）

【你點睇？】政府擬收緊電話卡實名制，以打擊電騙，包括每人每間電訊商限登記3張卡等，你認為這些措施能否有效打擊電騙？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處